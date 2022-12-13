2022-12-13 17:01:54 Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan selden etkilenen Kum Mahallesi'ndeki sera alanları, havadan görüntülendi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan selden etkilenen Kum Mahallesi'ndeki sera alanları, havadan görüntülendi.
İşte sera alanından görüntüler...
İşte sera alanından görüntüler...
İşte sera alanından görüntüler...
İşte sera alanından görüntüler...
İşte sera alanından görüntüler...
İşte sera alanından görüntüler...
İşte sera alanından görüntüler...
İşte sera alanından görüntüler...
İşte sera alanından görüntüler...
İşte sera alanından görüntüler...
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