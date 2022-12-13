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Türkiye
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Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu

2022-12-13 17:01:54
Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan selden etkilenen Kum Mahallesi'ndeki sera alanları, havadan görüntülendi.

#1
Foto - Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu

İşte sera alanından görüntüler...

#2
Foto - Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu

İşte sera alanından görüntüler...

#3
Foto - Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu

İşte sera alanından görüntüler...

#4
Foto - Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu

İşte sera alanından görüntüler...

#5
Foto - Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu

İşte sera alanından görüntüler...

#6
Foto - Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu

İşte sera alanından görüntüler...

#7
Foto - Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu

İşte sera alanından görüntüler...

#8
Foto - Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu

İşte sera alanından görüntüler...

#9
Foto - Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu

İşte sera alanından görüntüler...

#10
Foto - Antalya Kumluca'daki sel seraları da vurdu

İşte sera alanından görüntüler...

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