2022-06-30 18:27:49 Ankara'da sağanak etkili oldu
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
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