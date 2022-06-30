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Hayat-Aktüel
10
Ankara'da sağanak etkili oldu

2022-06-30 18:27:49
Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

#3
Foto - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

#4
Foto - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

#5
Foto - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

#6
Foto - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

#7
Foto - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

#8
Foto - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

#9
Foto - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

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