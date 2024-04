Nothing Nothing Phone 1 Nothing Phone 2 Nothing Phone 2a Asus Asus ROG Phone 8 Asus ROG Phone 8 Pro Asus ROG Phone 7 Asus ROG Phone 7 Ultimate Asus Zenfone 10 Asus Zenfone 11 Ultra Motorola Motorola Edge 30 Ultra Motorola Edge 40 Motorola Edge 40 Neo Motorola Edge 40 Pro Motorola Edge 50 Fusion Motorola Edge 50 Pro Motorola Edge 50 Ultra Motorola Edge 2023 Motorola Edge+ 2023 Motorola Lenovo ThinkPhone Motorola Edge 50 Pro Motorola Razr 40 Motorola Razr 40 Ultra Motorola Moto G54 Motorola Moto G73 Motorola Moto G84 Motorola Moto G Power 2024 Motorola Moto G 2024