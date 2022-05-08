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Hayat-Aktüel
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Amasya'da feci kaza! Ortalık can pazarına döndü

2022-05-08 11:20:32
Amasya'da feci kaza! Ortalık can pazarına döndü

Amasya'da minibüsün emniyet şeridinde bekleyen pikaba arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Amasya Samsun kara yolu Otogar Kavşağı mevkisinde, Samsun yönüne giden Özkan Kiraz'ın kullandığı 55 KY 443 plakalı minibüs, emniyet şeridinde bekleyen Gökhan Fidan yönetimindeki 34 ECN 487 plakalı pikaba arkadan çarptı.

Amasya Samsun kara yolu Otogar Kavşağı mevkisinde, Samsun yönüne giden Özkan Kiraz'ın kullandığı 55 KY 443 plakalı minibüs, emniyet şeridinde bekleyen Gökhan Fidan yönetimindeki 34 ECN 487 plakalı pikaba arkadan çarptı.

#2
Foto - Kazada, minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun hayatını kaybetti, sürücüler ile minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun yaralandı.

Kazada, minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun hayatını kaybetti, sürücüler ile minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun yaralandı.

#3
Foto - Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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