Ekonomi
Altında yeni düşüş!

Altında yeni düşüş!

Altın fiyatları, bir önceki seansta iki haftanın zirvesine yaklaşmıştı. Ancak sarı metal, haftanın dördüncü işlem gününde geriledi.

Foto - Altında yeni düşüş!

Altın fiyatlarında Fed belirsizliği yaşanıyor. Bir önceki seansta iki haftanın zirvesine yaklaşan değerli metal, Perşembe günü hafif geriledi.

Foto - Altında yeni düşüş!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN FİYATI Alış: 5.667,7180 Satış: 5.668,4690

Foto - Altında yeni düşüş!

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI Alış: 4.146,95 Satış: 4.147,81

Foto - Altında yeni düşüş!

ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 9.068,3500 Satış: 9.267,9500

Foto - Altında yeni düşüş!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 36.273,4000 Satış: 36.958,4200

Foto - Altında yeni düşüş!

TAM ALTIN FİYATI Alış: 37.485,00 Satış: 37.777,00

Foto - Altında yeni düşüş!

YARIM ALTIN FİYATI Alış: 18.076,59 Satış: 18.532,51

F-35 pazarlığında yeni sayfa açıldı! 88 jet için kritik adım
Gündem

F-35 pazarlığında yeni sayfa açıldı! 88 jet için kritik adım

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan gerginliklere rağmen F-35 tedarik sürecinin devam edeceği bildirildi. Verilen bilgiye göre 88 adet F-35..
Daha şimdiden kavgaya tutuştular
Gündem

Daha şimdiden kavgaya tutuştular

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis’teki çatı partileri “Yeni Yol” grubunda mikrofon kavgası patlak verdi.
Rezil oldular: Yalanınız batsın, halkı aptal yerine koydular... Yalancı Mahir
Aktüel

Rezil oldular: Yalanınız batsın, halkı aptal yerine koydular... Yalancı Mahir

CHP'li Ali Mahir Başarır bir skandalın daha altına imza atarak yine şaşırtmadı...
CHP Milletvekili Murat Emir'in dudak uçuklatan serveti Cem Küçük'ü çıldırttı! Masak'a çağrıda bulundu
Gündem

CHP Milletvekili Murat Emir’in dudak uçuklatan serveti Cem Küçük’ü çıldırttı! Masak’a çağrıda bulundu

Gazeteci Cem Küçük katıldığı bir televizyon programında, CHP Ankara Milletvekili ve tıp doktoru Murat Emir'in mal varlığını gündeme taşıdı. ..
Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek
Dünya

Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek

Lübnan ile Güney Kıbrıs doğalgaz ve petrol rezervleri için deniz yetki alanları anlaşması için imzayı attı. Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de ..
Orduyu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Disiplinsiz teğmenlerin derdi CHP'yi gerdi
Siyaset

Orduyu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Disiplinsiz teğmenlerin derdi CHP'yi gerdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Milli..
