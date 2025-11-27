Alican Öztekin Giriş Tarihi: Altında yeni düşüş!
Altın fiyatları, bir önceki seansta iki haftanın zirvesine yaklaşmıştı. Ancak sarı metal, haftanın dördüncü işlem gününde geriledi.
Altın fiyatlarında Fed belirsizliği yaşanıyor. Bir önceki seansta iki haftanın zirvesine yaklaşan değerli metal, Perşembe günü hafif geriledi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN FİYATI Alış: 5.667,7180 Satış: 5.668,4690
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI Alış: 4.146,95 Satış: 4.147,81
ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 9.068,3500 Satış: 9.267,9500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 36.273,4000 Satış: 36.958,4200
TAM ALTIN FİYATI Alış: 37.485,00 Satış: 37.777,00
YARIM ALTIN FİYATI Alış: 18.076,59 Satış: 18.532,51
