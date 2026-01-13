  • İSTANBUL
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Altında rekor sonrası...
Giriş Tarihi:

Altında rekor sonrası...

Altın, pazartesi günü yaşadığı sert yükselişin ardından yatay seyretti.

#1
Foto - Altında rekor sonrası...

Altın, Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell’ı cezai soruşturmayla tehdit etmesinin ardından, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişelerle pazartesi günü yaşadığı sert yükselişin ardından yatay seyretti.

#2
Foto - Altında rekor sonrası...

Külçe altın, önceki seansta yüzde 2 yükseldikten sonra ons başına 4.585 dolar civarında işlem gördü. Powell, olası bir iddianamenin, merkez bankası üzerinde baskı kurma girişimlerinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

#3
Foto - Altında rekor sonrası...

ABD Başkanı Donald Trump’ın sert faiz indirimi çağrıları, Fed’in enflasyonu kontrol etme kabiliyetini zayıflatma riski yaratırken, yatırımcıların doları ve siyasi ile mali şoklara duyarlı diğer varlıkları sattığı işlemlere katkıda bulundu. Adalet Bakanlığı’nın Powell’a yönelik incelemesi, Trump’ın kendi Cumhuriyetçi partisinden milletvekilleri ile Hazine Bakanı Scott Bessent’in, bu adımın piyasalar açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği yönünde uyarılarda bulunmasına neden oldu.

#4
Foto - Altında rekor sonrası...

Citigroup, altının önümüzdeki üç ay içinde ons başına 5.000 dolara, gümüşün ise 100 dolara ulaşacağı yönünde tahminde bulundu.

#5
Foto - Altında rekor sonrası...

Spot altın, Singapur saatiyle 10.28 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.584,16 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Gümüş yüzde 0,8, platin yüzde 1,4 ve paladyum yüzde 2 değer kaybetti.

#6
Foto - Altında rekor sonrası...

#7
Foto - Altında rekor sonrası...

