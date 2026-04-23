Altın yeniden düşüşe geçti!
Altın piyasası, yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Orta Doğu’da ateşkesin uzatılmasına rağmen jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması küresel piyasalarda belirsizliği artırıyor.
Altın piyasası, yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Orta Doğu’da ateşkesin uzatılmasına rağmen jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması küresel piyasalarda belirsizliği artırıyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde faiz oranlarına ilişkin netlik sağlanamaması ve doların güç kazanması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Son bir haftada kısmi yükseliş kaydeden altın, yeni güne düşüşle başladı.
Güne başlarken gram altın 6 bin 797 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın ise 4 bin 702 dolar seviyesinde bulunuyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın satış fiyatı: 6.797,11 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.095,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 22.170,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 43.990,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.230,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.701,76 dolar
