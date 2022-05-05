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Ekonomi
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Altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 5 Mayıs 2022 Perşembe güncel altın fiyatları

2022-05-05 10:59:46
Altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 5 Mayıs 2022 Perşembe güncel altın fiyatları

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de piyasaların gözü kulağı FED faiz kararına çevrilmiş. Fed faizi 50 puan artırarak 22 yıl sonra bir ilke imza attı. Altın fiyatlarının merak ettiği bir diğer gelişme de nisan ayı enflasyon rakamları oldu. TÜİK verilerine göre, TÜFE nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda yüzde 69,97'ye yükseldi. Hem Fed’in faiz artırımı hem de açıklanan enflasyon rakamları sonrası canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından bir hayli merak konusu oldu. Peki altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Canlı 5 Mayıs altın fiyatları… Altın fiyatları vatandaşlar tarafından bayram tatili boyuncu merak edilir oldu. Ramazan Bayramının 5 Mayıs itibariyle sona ermesiyle birlikte piyasalar da bayram öncesi işlemlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Dün Fed taraffından açıklanan 50 puan faiz artırımı sonrası gözler bugün açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrilmişti. TÜİK nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte dikkatler bir kez daha güncel altın fiyatlarına çevrildi. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı araştırılıyor. Peki gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, güncel cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları 5 Mayıs 2022 son durumu bilgileri.

Canlı 5 Mayıs altın fiyatları… Altın fiyatları vatandaşlar tarafından bayram tatili boyuncu merak edilir oldu. Ramazan Bayramının 5 Mayıs itibariyle sona ermesiyle birlikte piyasalar da bayram öncesi işlemlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Dün Fed taraffından açıklanan 50 puan faiz artırımı sonrası gözler bugün açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrilmişti. TÜİK nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte dikkatler bir kez daha güncel altın fiyatlarına çevrildi. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı araştırılıyor. Peki gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, güncel cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları 5 Mayıs 2022 son durumu bilgileri.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.899,08, 1.899,60,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.899,08, 1.899,60,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 909,35, 913,54,

GRAM ALTIN FİYATI 909,35, 913,54,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 903,20, 903,35,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 903,20, 903,35,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.444,92, 1.476,87,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.444,92, 1.476,87,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.780,45, 5.889,86,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.780,45, 5.889,86,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.881,19, 2.953,96,

YARIM ALTIN FİYATI 2.881,19, 2.953,96,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.780,45, 5.889,86,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.780,45, 5.889,86,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.052,71, 6.205,63,

ATA ALTIN FİYATI 6.052,71, 6.205,63,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 499,28, 598,85,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 499,28, 598,85,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 825,56,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 825,56,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.687,00, 14.896,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.687,00, 14.896,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,98, 11,00,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,98, 11,00,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,16, 23,18,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,16, 23,18,

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