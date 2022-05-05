Altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 5 Mayıs 2022 Perşembe güncel altın fiyatları

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de piyasaların gözü kulağı FED faiz kararına çevrilmiş. Fed faizi 50 puan artırarak 22 yıl sonra bir ilke imza attı. Altın fiyatlarının merak ettiği bir diğer gelişme de nisan ayı enflasyon rakamları oldu. TÜİK verilerine göre, TÜFE nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda yüzde 69,97'ye yükseldi. Hem Fed’in faiz artırımı hem de açıklanan enflasyon rakamları sonrası canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından bir hayli merak konusu oldu. Peki altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe güncel altın fiyatları.