Altın fiyatlarında 'güvercin Fed' yükselişi

Dolar endeksi Fed sonrası yüzde 1'in üzerinde gerilerken; ABD 10 yıllık tahvil faizi Fed öncesi bulunduğu yüzde 3,55’ten yüzde 3,43’e kadar geriledi. ABD 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,16 seviyesinden yüzde 3,88'e kadar düştü. Altın fiyatları da dün, 1946 dolardan 1979 dolara kadar tırmandı. Açıklamalarla dalgalanan sarı maden, Powell'ın bu yıl faiz indirimi öngörmediklerini ifade etmesi sonrası 1954 dolara kadar geri çekildi; sonrasında yeniden değer kazancına yöneldi. Ons altın bugünkü işlemlerde en yüksek 1983 doları, en düşük 1964 doları görürken; saat 10:59 itibarıyla yüzde 0,35 oranında yükselişle işlem görüyor.