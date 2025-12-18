  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Altın fiyatları rekora yakın!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altın fiyatları rekora yakın!

Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 337 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı'da 9 bin 835 TL'den satılıyor.

#1
Foto - Altın fiyatları rekora yakın!

ABD'de işsizlik oranının yüzde 4,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, piyasalarda dengeleri değiştirdi.

#2
Foto - Altın fiyatları rekora yakın!

Açıklamanın ardından dolar endeksi ile 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinde gerileme yaşanırken, söz konusu veri Fed'in 2026 yılında faiz indirimi ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

#3
Foto - Altın fiyatları rekora yakın!

Aralık ayındaki toplantısında yüzde 25 oranında faiz indirimine giden Fed'e yönelik bu beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen değerli metallere yönelmesine yol açtı.

#4
Foto - Altın fiyatları rekora yakın!

Ons altın, şu sıralarda 4 bin 337 dolar seviyesinde bulunuyor.

#5
Foto - Altın fiyatları rekora yakın!

Çeyrek altın 9 bin 835 lira, Cumhuriyet altını da 39 bin 147 liradan satılıyor.

#6
Foto - Altın fiyatları rekora yakın!

Gram altın 5 bin 959 liradan değerleniyor.

#7
Foto - Altın fiyatları rekora yakın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şener Şen'den dev anlaşma! O yazar böyle Türkiye'ye açıkladı
Aktüel

Şener Şen'den dev anlaşma! O yazar böyle Türkiye'ye açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan Şener Şen'in 30 milyon TL'ye anlaşma masasına oturduğunu o yazar Türkiye'ye böyle açıkladı. ..
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü spiker tutuklandı
Gündem

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü spiker tutuklandı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.
3 servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Gündem

3 servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda yürekleri ağza getiren kaza meydana geldi. Üç işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı...
"Ayyaşlar Bayramı" Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli
Gündem

“Ayyaşlar Bayramı” Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli

Tarihçi Murat Bardakçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, merhum Kamer Genç’in mezarı başında rakı d..
Şatafat ve şova devam! Umreden dönen Tanju'nun ilk işi bakın ne olmuş
Gündem

Şatafat ve şova devam! Umreden dönen Tanju'nun ilk işi bakın ne olmuş

Umrede Menzil sofisi gibi şov yaparak pozlar veren Tanju Özcan’ın ayağının tozuyla şatafatlı hayatına kaldığı yerden devam ettiği ortaya çık..
Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!
Gündem

Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında ikinci başkanlık döneminin ilk yılını değerlendirdi. Ekonomi v..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23