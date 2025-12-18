Haber Merkezi Giriş Tarihi: Altın fiyatları rekora yakın!
Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 337 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı'da 9 bin 835 TL'den satılıyor.
ABD'de işsizlik oranının yüzde 4,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, piyasalarda dengeleri değiştirdi.
Açıklamanın ardından dolar endeksi ile 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinde gerileme yaşanırken, söz konusu veri Fed'in 2026 yılında faiz indirimi ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
Aralık ayındaki toplantısında yüzde 25 oranında faiz indirimine giden Fed'e yönelik bu beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen değerli metallere yönelmesine yol açtı.
Ons altın, şu sıralarda 4 bin 337 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 9 bin 835 lira, Cumhuriyet altını da 39 bin 147 liradan satılıyor.
Gram altın 5 bin 959 liradan değerleniyor.
