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Ekonomi
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Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

2023-03-24 10:26:05
Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Altın fiyatlarında yeni gelişme. Altın rekor için pusuda bekliyor. Gram altın bir anda yükselecek. Altın almayanlar başını taşlara vuracak. Altın alımı için tarihi fırsat kapıda. Böyle bir şans ayda yılda bir gelir. Altın alacaklar son durumu merak ediyor. Gram altında rekor seyri sürüyor. Vatandaşlar ise rekor trendinin daha da süreceğini merak ederken uzman isimlerin tahminlerine odaklanıyor. Altın piyasasında birçok tahmini tutan İslam Memiş, altın fiyatlarında dair yeni bir açıklama yaptı. İslam Memiş gümüş ve altında rekor beklediğini söyledi. İslam Memiş, rekor için de kritik tarihi işaret etti. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Altın fiyatlarını herkes merak ediyor. Yatırım için fırsat olup olmadığını araştırıyor. Altın fiyatlarında yeni bir rekor bekleniyor. Bu tavsiyeye kulak asmayanlar uzun vadede kaybeder.

#2
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

ABD’de banka iflasları sonrası hareketlenen altın fiyatlarında yön geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası şekillendi. Peki Fed kararı sonrası piyasalarda son durum ne? Fed banka iflasları sonrası piyasalara ne mesaj verdi? İşte detaylar...

#3
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed faiz kararındaydı. Özellikle ABD’de son haftalarda aralarında Silikon Vadisi Bankası’nın da yer aldığı 3 bankanın batması finansal kriz endişelerini körüklemişti.

#4
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

ABD’de en büyük 16. banka konumunda bulunan Silikon Vadisi Bankası’nda mevduat sahiplerinin paralarını çekmesiyle birlikte likidite sıkışıklığı yaşanmış ve bankanın iflası kaçınılmaz olmuştu.

#5
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Kriz Avrupa’da İsviçre’nin en köklü bankalarından Credit Suisse’ye de sıçradı. Bankayı kurtarmak için İsviçreli bir diğer dev banka UBS, Credit Suisse’yi satın almıştı.

#6
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Finansal piyasaların oldukça çalkantılı olduğu bu ortamda Fed’in faiz kararı merakla bekleniyordu. ‘Fed banka iflasları sonrası pas mı geçecek, yoksa enflasyonu düşürmek için faiz artışlarına devam mı edecek?’ Piyasalar bu soruları soruyordu.

#7
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

BANKA İFLASLARI FED’İ ETKİLEMEDİ� Fed politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 ile yüzde 5 aralığına çıkardı. Böylelikle Fed enflasyona karşı kararlı duruşunu sergiledi.

#8
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Karar metninde ABD bankalarının sağlam olduğuna vurgu yapılırken, gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin izleneceği ifade edildi. Ayrıca Fed, 2023 yılı için faiz beklentisini yüzde 5.1 olarak korudu.

#9
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Goldman Sachs finansal riskler için en iyi güvenli limanın altın olmaya devam ettiğini belirterek ons altın için hedef fiyatını yükseltti.

#10
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Banka, altın için 12 aylık hedefini 1950 dolar/ons seviyesinden 2050 dolar/onsa çıkardı. Goldman Sachs ayrıca emtia fiyatları için pozitif olmaya devam ettiğini belirterek S&P GSCI için 12 aylık getiri tahminini yüzde 27,9 olarak ortaya koydu.

#11
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

İslam Memiş, gram altın için orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaştı. İslam Memiş'in petroldeki düşüş sonrası ortaya attığı iddia ise çok çarpıcı.

#12
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

İslam Memiş ilk olarak borsa ve dolar-euro kuru değerlendirmesi yaptı. Memiş'in açıklamaları şöyle:

#13
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

"Borsa İstanbul 4997 puan. Yüzde 1.85'lik değer artışı ile günü tamamladı. Hızlı düşüş sonrası tekrar toparlanma isteğinde, tepki alımıyla. 4950 test edildiği zaman tekrar yeni bir yoruma ihtiyaç olduğunu ifade ettim.

#14
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Borsa tarafında bu yıl biraz daha dikkatli olunmalı. Uzun vadeli yatırımcıların kazanma ihtimali olduğunu ifade etmiştim, aynı düşüncem geçerli. Duygularıyla değil, mantığıyla hareket eden uzun vadeli yatırımcılara yine kazandıracaktır. Şu anda bir türbülans, bir belirsizlik var.

#15
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

4950 puan test edildi ancak seçimlere kadar yine aşağıda bir alanımız olduğunu tahmin ediyorum. Dolar endeksindeki toparlanmalar burada risk olarak durmaya devam ediyor. Yukarıda 5350 direnç seviyesi olsa da 4950 altına sarkmalar Borsa'da kişisel tahminim bu yönde, olabilir. O yüzden kademeli alım burada önemli.

#16
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

5350 yukarıda fiyatlama var, 5000 altına sarktı, yeni arkadaşlar 4500-5000 arasında kademeli alım yapıp, yıl içindeki yükselişleri bekleyebilirler. Yıl içinde 6000 ile alakalı öngörüm devam ediyor ancak yılın 3. veya 4. çeyreğine tekabül eder.

#17
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Dolar TL ekranlarda 19.04. İçeride 19.30-34 lira aralığında bir kur var karşımızda. Makas aralığı yine 30 kuruş fark ediyor. Alım ya da satış yapacaklar bunu gözden geçirmeli.

#18
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Dolar kurunda yatay baskılanma süreci vardı, şimdi 19-19.10 aralığında baskılanma var. Orta ve uzun vadeli öngörümde değişiklik yok, haziran sonunda yukarı yönlü ataklar beklediğimi söyleyebilirim.

#19
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Euro TL kuru 20.56 seviyesinde ekranlarda. Serbest piyasalarda 20.79-87 lira aralığında. Euro dolar paritesi 1.0790'a kadar yükseldi.

#20
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Bu yükselişler tekrar 1.06'nın altına sarkarsa dolardan çıkmak isteyen arkadaşlarımıza doların değil, euronun daha iyi bir para birimi olduğunu ifade etmiştim. Orta ve uzun vadede iyi bir fırsat sunuyor. 1.15 seviyesini göz önünde bulunduran, buraların aslında ucuz olduğunu bilmeli."

#21
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

İSLAM MEMİŞ'TEN 'PETROL VE ALTIN' İDDİASI İslam Memiş'in petrolle ilgili değerlendirmesi şöyle:

#22
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

"Petrolde sert düşüşlerin arkasından farklı bir rüzgar gelecektir. Petrol dolar ilişkisi, petrol altın ilişkisine dönüşebilir. Petrol üreten ülkeler bunun dolarla değil de altınla satmak isteyebilir. Bu da Suudi Arabistan ve Amerika'nın karşı karşıya gelmesine neden olabilir.

#23
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Yer altı zenginlikleri olan ülkeler varlıklarını altın üzerinden satabilirler. O yüzden ABD bu çalkantıyı baskılamak için farklı adımlar da atabilir. Petrol fiyatlarındaki düşüşü önemsiyorum."

#24
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ Gram altın TL fiyatı ekranlarda 1198 lira seviyesinde. Geliyoruz serbest piyasalara 1213-18 lira aralığında. 1243 rekor test edildiğinde, hem ons hem de gram tarafında geri çekilmeler yaşanabilir dikkat edin uyarılarım vardı.

#25
Foto - Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Bunlar gerçekleşti. Buradan tekrar yukarı yönlü hareketler var. Yaz aylarındaki yol haritamızda değişiklik yok. Önce 1450 lira ardından 1550 lira seviyesi, beklemeye devam ediyoruz. Orta ve uzun vadede 2350 dolar öngörümde değişiklik yok. Düşüşler alım fırsatı. İSLAM MEMİŞ'TEN GÜMÜŞ TAHMİNİ Ons gümüşte 23 dolar sihirli seviyemiz. Gram gümüş ekranlarda 13.87 ancak serbest piyasalarda 14.48 lira. Pozitif beklenti ve düşüncem devam ediyor. 16 ve 18 lirayı bekliyoruz, hedef 20 lira seviyesi.

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