Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Altın fiyatlarında yeni gelişme. Altın rekor için pusuda bekliyor. Gram altın bir anda yükselecek. Altın almayanlar başını taşlara vuracak. Altın alımı için tarihi fırsat kapıda. Böyle bir şans ayda yılda bir gelir. Altın alacaklar son durumu merak ediyor. Gram altında rekor seyri sürüyor. Vatandaşlar ise rekor trendinin daha da süreceğini merak ederken uzman isimlerin tahminlerine odaklanıyor. Altın piyasasında birçok tahmini tutan İslam Memiş, altın fiyatlarında dair yeni bir açıklama yaptı. İslam Memiş gümüş ve altında rekor beklediğini söyledi. İslam Memiş, rekor için de kritik tarihi işaret etti. İşte tüm detaylar...