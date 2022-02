Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın fiyatı (27 Şubat 2022)

Canlı altın fiyatları altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. Fed’in mart ayında faiz sinyalinin verilmesiyle birlikte altın fiyatları bir hayli hareketlenmişti. Rusya-Ukrayna gerilimi ile birlikte anlık altın fiyatları da yükselmeye başladı. Putin’in orduya Ukrayna topraklarına saldırı emrini vermesiyle birlikte güncel altın fiyatları adeta fırladı. Savaş öncesi 837 TL seviyelerinde olan altının gram fiyatı 920 TL’ye kadar çıktı. Altına yatırım yapanlar canlı altın fiyatlarını an be an takip ediyor. Peki anlık altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın güncel fiyatı bugün kaç TL? İşte 27 Şubat 2022 Pazar anlık altın fiyatları.