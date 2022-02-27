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Ekonomi
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın fiyatı (27 Şubat 2022)

2022-02-27 11:04:50
Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın fiyatı (27 Şubat 2022)

Canlı altın fiyatları altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. Fed’in mart ayında faiz sinyalinin verilmesiyle birlikte altın fiyatları bir hayli hareketlenmişti. Rusya-Ukrayna gerilimi ile birlikte anlık altın fiyatları da yükselmeye başladı. Putin’in orduya Ukrayna topraklarına saldırı emrini vermesiyle birlikte güncel altın fiyatları adeta fırladı. Savaş öncesi 837 TL seviyelerinde olan altının gram fiyatı 920 TL’ye kadar çıktı. Altına yatırım yapanlar canlı altın fiyatlarını an be an takip ediyor. Peki anlık altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın güncel fiyatı bugün kaç TL? İşte 27 Şubat 2022 Pazar anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları son günlerde bir hayli sorgulanır oldu. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra dolar kuruna paralel olarak anlık altın fiyatları da aşağıya çekilmişti. Zaman zaman dalgalanmalar olsa da altın fiyatları yeni rekorlar kırmıyordu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmandıkça petrol fiyatları tavan yaptı. Petrol fiyatlarına paralel olarak da dolar kuru ona bağlı olarak da altın fiyatları hareketlenmeye başladı. Son olarak Rusya ordusunun Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında ipler yeniden koptu. Savaş öncesi altın gram fiyatı 837 TL iken, savaşın başlamasıyla birlikte anlık gram altın fiyatı 920 TL’ye yükselti. Savaşın şoku atlatılır atlatılmaz altın fiyatları yeniden geri çekildi. Peki anık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Gram altın fiyatı güncel ne kadar? İşte 27 Şubat 2022 canlı altın fiyatları.

Anlık altın fiyatları son günlerde bir hayli sorgulanır oldu. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra dolar kuruna paralel olarak anlık altın fiyatları da aşağıya çekilmişti. Zaman zaman dalgalanmalar olsa da altın fiyatları yeni rekorlar kırmıyordu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmandıkça petrol fiyatları tavan yaptı. Petrol fiyatlarına paralel olarak da dolar kuru ona bağlı olarak da altın fiyatları hareketlenmeye başladı. Son olarak Rusya ordusunun Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında ipler yeniden koptu. Savaş öncesi altın gram fiyatı 837 TL iken, savaşın başlamasıyla birlikte anlık gram altın fiyatı 920 TL’ye yükselti. Savaşın şoku atlatılır atlatılmaz altın fiyatları yeniden geri çekildi. Peki anık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Gram altın fiyatı güncel ne kadar? İşte 27 Şubat 2022 canlı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.889,01 TL, 1.889,67 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.889,01 TL, 1.889,67 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 845,50 TL, 850,33 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 845,50 TL, 850,33 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 838,52 TL, 838,71 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 838,52 TL, 838,71 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.341,62 TL, 1.371,30 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.341,62 TL, 1.371,30 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.366,50 TL, 5.468,42 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.366,50 TL, 5.468,42 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.674,86 TL, 2.742,59 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.674,86 TL, 2.742,59 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.366,50 TL, 5.468,42 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.366,50 TL, 5.468,42 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.589,59 TL, 5.731,86 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.589,59 TL, 5.731,86 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 463,48 TL, 557,71 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 463,48 TL, 557,71 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 767,40 TL, 792,31 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 767,40 TL, 792,31 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.655,00 TL, 13.868,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.655,00 TL, 13.868,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,75 TL, 10,76 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,75 TL, 10,76 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,25 TL, 24,30 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,25 TL, 24,30 TL,

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