Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın fiyatı (27 Şubat 2022)

Anlık altın fiyatları son günlerde bir hayli sorgulanır oldu. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra dolar kuruna paralel olarak anlık altın fiyatları da aşağıya çekilmişti. Zaman zaman dalgalanmalar olsa da altın fiyatları yeni rekorlar kırmıyordu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmandıkça petrol fiyatları tavan yaptı. Petrol fiyatlarına paralel olarak da dolar kuru ona bağlı olarak da altın fiyatları hareketlenmeye başladı. Son olarak Rusya ordusunun Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında ipler yeniden koptu. Savaş öncesi altın gram fiyatı 837 TL iken, savaşın başlamasıyla birlikte anlık gram altın fiyatı 920 TL’ye yükselti. Savaşın şoku atlatılır atlatılmaz altın fiyatları yeniden geri çekildi. Peki anık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Gram altın fiyatı güncel ne kadar? İşte 27 Şubat 2022 canlı altın fiyatları.