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Ekonomi
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Altın fiyatları anlık bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Aralık 2021 güncel gram altın, çeyrek altın kaç TL?

2021-12-30 08:50:42
Altın fiyatları anlık bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Aralık 2021 güncel gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları 30 Aralık son dakika hareketlilik söz konusu olmaya devam ediyor. 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kur korumalı TL vadeli mevduat işlemleri sonrası dolar kuru başta olmak üzere, euro ve altın fiyatları saatler içinde adeta mum gibi eriyerek yatırımcısını üzdü. Dolar kuruna karşı çıklanan paket sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşü mü? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? oldu soruları altına yatırım yapanlarca sorgulanır oldu. Peki anlık altın fiyatı son durum ne? Anlık gram, anlık çeyrek, anlık cumhuriyet altını, anlık yarım altın, anlık bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Aralık 2021 Perşembe güncel altın fiyatları, canlı altın fiyatları son durum rakamları.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL’ye destek paketi sonrası gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın ve bilezik fiyatları adeta çakılırken, altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları çıkar mı? Altın yeniden yükselir mi? Altın ne kadar olur? Altın üşer mi, çıkar mı? Altın fiyatları anlık ne kadar? Altın bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Altın güncel fiyatı bugün ne kadar? soruları bir hayli merak edilmekte. İşte 30 Aralık 2021 Perşembe canlı altın, güncel altın fiyatı, anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, bilezik fiyatları.

Anlık altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL’ye destek paketi sonrası gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın ve bilezik fiyatları adeta çakılırken, altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları çıkar mı? Altın yeniden yükselir mi? Altın ne kadar olur? Altın üşer mi, çıkar mı? Altın fiyatları anlık ne kadar? Altın bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Altın güncel fiyatı bugün ne kadar? soruları bir hayli merak edilmekte. İşte 30 Aralık 2021 Perşembe canlı altın, güncel altın fiyatı, anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, bilezik fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.804,01 TL, 1.805,20 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.804,01 TL, 1.805,20 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 776,11 TL, 801,01 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 776,11 TL, 801,01 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 767,32 TL, 767,46 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 767,32 TL, 767,46 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.226,84 TL, 1.253,97 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.226,84 TL, 1.253,97 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.910,85 TL, 5.003,82 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.910,85 TL, 5.003,82 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.447,75 TL, 2.509,58 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.447,75 TL, 2.509,58 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.717,81 TL, 4.806,91 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.717,81 TL, 4.806,91 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.955,61 TL, 5.085,35 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.955,61 TL, 5.085,35 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 407,17 TL, 507,47 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 407,17 TL, 507,47 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 676,90 TL, 720,38 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 676,90 TL, 720,38 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 11.994,00 TL, 12.612,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 11.994,00 TL, 12.612,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,28 TL, 9,30 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,28 TL, 9,30 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,70 TL, 22,72 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,70 TL, 22,72 TL,

#15
Foto - Dövizin ardından altın tasarruflarının da liraya dönmesi teşvik edilecek. Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalardaki altın mevduat hesaplarının liraya çevrilmesini destekleyecek. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Dövizin ardından altın tasarruflarının da liraya dönmesi teşvik edilecek. Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalardaki altın mevduat hesaplarının liraya çevrilmesini destekleyecek. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

#16
Foto - TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 21 Aralık 2021 tarihli ve 62 sayılı 'Basın Duyurusu' ile döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının, Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağının açıklandığı hatırlatıldı. Açıklamada,

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 21 Aralık 2021 tarihli ve 62 sayılı 'Basın Duyurusu' ile döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının, Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağının açıklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Bu defa altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

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