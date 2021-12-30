Altın fiyatları anlık bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Aralık 2021 güncel gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları 30 Aralık son dakika hareketlilik söz konusu olmaya devam ediyor. 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kur korumalı TL vadeli mevduat işlemleri sonrası dolar kuru başta olmak üzere, euro ve altın fiyatları saatler içinde adeta mum gibi eriyerek yatırımcısını üzdü. Dolar kuruna karşı çıklanan paket sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşü mü? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? oldu soruları altına yatırım yapanlarca sorgulanır oldu. Peki anlık altın fiyatı son durum ne? Anlık gram, anlık çeyrek, anlık cumhuriyet altını, anlık yarım altın, anlık bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Aralık 2021 Perşembe güncel altın fiyatları, canlı altın fiyatları son durum rakamları.