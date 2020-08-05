2020-08-05 13:59:17 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 5 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 5 Ağustos 2012 tarihli “MİT, CHP'yi takip ediyor”başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Emine Ülker Tarhan, kendisinin takip edilmesinden şüphelenmiş.. Hemen suçlamayı, MİT'i hedef alarak yapmış. Sonraki süreçte ne oldu? Bu bayan, CHP'den istifa etti, parti kurmaya kalkıştı.. O zaman aklımıza şu soru geliyor, sakın onun partiden ayrılma planlarını tahmin eden, kendi yakın arkadaşları onu takip ediyor olmasın..” dedi.