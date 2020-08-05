Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 5 Ağustos 2013 “Yüzde 50 oyu var ama kral gibi davranıyor” Manşette, "Yazıktır, günahtır" diyorlar. Kadir gecesinde bile sokağa çıkıp gösteri yapanlara, "Yazıktır, günahtır, bari Kadir gecesi evinizde oturun" demiyorlar.. Sonra da göstericileri dağıtmak isteyen polislere "Yazıktır" diye sesleniyorlar.. Yapmak istedikleri, "yazıktır" diyerek, "günahtır" diyerek kendilerini acındırıp, Erdoğan'ı devirmek.. Sayfanın altındaki “Yüzde 50 oy da alsan bu ülkeyi bizim isteğimiz dışında yönetemezsin” anlamına gelecek “Yüzde 50 oyu var ama kral gibi davranıyor” başlığı ile de, bu niyetlerini deşifre ediyorlar… Başlıktaki ifade kimin? Atatürkçü Düşünce Derneği’nin parasıyla, yaşamadığı Türkiye’nin tanımadığı cumhurbaşkanı aleyhine İngiltere’de ilan veren bir adam… “Eğer bu olaylar İngiltere’de yaşansa ve Başbakan 5 İngiliz vatandaşının ölümüne neden olsaydı, ertesi gün istifa ederdi. Hatta onun hesabını mahkemede bile sorabilirlerdi” diyor.. Soralım, İngiltere’de düzenlenen gösterilerde bu haberin yayınlanmasından bugüne kadar kaç kişi öldü, kim bu yüzden istifa etti? O gün tepki gösterenler, mesela Fransa'daki “Sarı Yelekliler”e karşı polisin tepkisine niye sesini çıkarmıyorlar? Hadi bu söylediklerinin yarısını söyle onlar için de, alacağın tepkiyi görelim de öğrenelim kim kral gibi davranıyormuş…