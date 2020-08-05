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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-05 13:59:17
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 5 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 5 Ağustos 2012 tarihli “MİT, CHP'yi takip ediyor”başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Emine Ülker Tarhan, kendisinin takip edilmesinden şüphelenmiş.. Hemen suçlamayı, MİT'i hedef alarak yapmış. Sonraki süreçte ne oldu? Bu bayan, CHP'den istifa etti, parti kurmaya kalkıştı.. O zaman aklımıza şu soru geliyor, sakın onun partiden ayrılma planlarını tahmin eden, kendi yakın arkadaşları onu takip ediyor olmasın..” dedi.

#1
Foto - Cumhuriyet, 5 Ağustos 2012

Cumhuriyet, 5 Ağustos 2012 "Günü geldiğinde oturur konuşuruz" Abdullah Gül, kendisinden o kadar emin ki.. Laikçi kesimden kendisine devşirdiği başdanışmanı Ahmet Sever'e ve diğerlerine o kadar güveniyor ki, "Günü gelsin, hallederiz" diyerek, cumhurbaşkanlığına tekrar aday olacağının sinyalini Cumhuriyet gazetesinin manşetinden böyle çakıyor. Ama güvendiği dağlara kar yağdı.. Erdoğan onu hiç teklemeden "Adayımız kardeşimiz Abdullah Gül" diye aday gösterirken.. yıllarca kendisine "İhanet ettiler" diye suçlama yapan Temel Karamollaoğlu'nun öncülüğünde sol cenahın tezgahı hayata geçirilemedi.. Gül, aday bile olamadı.. Cumhuriyet'in bir başka haberinde de “Uyumlu İslam isteniyor” deniliyor. Ta o zamandan beri biliyorsunuz dertlerinin ne olduğunu da, niye hâlâ saçma sapan işlerle adamların ekmeğine yağ sürmeye çalışıyorsunuz, onu anlamakta zorlanıyoruz.

#2
Foto - Sözcü, 5 Ağustos 2012 “MİT, CHP'yi takip ediyor” CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, kendisinin takip edilmesinden şüphelenmiş.. Hemen suçlamayı, MİT'i hedef alarak yapmış. Sonraki süreçte ne oldu? Bu bayan, CHP'den istifa etti, parti kurmaya kalkıştı.. O zaman aklımıza şu soru geliyor, sakın onun partiden ayrılma planlarını tahmin eden, kendi yakın arkadaşları onu takip ediyor olmasın.. Yoksa MİT, bir partinin içindeki isimleri takip edip de ne yapacak ki?

Sözcü, 5 Ağustos 2012 “MİT, CHP'yi takip ediyor” CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, kendisinin takip edilmesinden şüphelenmiş.. Hemen suçlamayı, MİT'i hedef alarak yapmış. Sonraki süreçte ne oldu? Bu bayan, CHP'den istifa etti, parti kurmaya kalkıştı.. O zaman aklımıza şu soru geliyor, sakın onun partiden ayrılma planlarını tahmin eden, kendi yakın arkadaşları onu takip ediyor olmasın.. Yoksa MİT, bir partinin içindeki isimleri takip edip de ne yapacak ki?

#3
Foto - Cumhuriyet, 5 Ağustos 2013 “Din polisi gibi” 14 yaşındaki çocuğun gözaltına alınmasını Cumhuriyet gazetesi yazıyor da, eylemlerin sabaha kadar sürdüğünü yazıyor da, 14 yaşındaki çocuğun sabaha kadar süren eylemlerde ne işi olduğunu, oraya kim tarafından oraya götürüldüğünü niye yazmıyor? Allah muhafaza o çocuğa bir şey olsa, “Eylemdeydi” mi diyeceksiniz yoksa ona da ekmek mi aldıracaksınız?

Cumhuriyet, 5 Ağustos 2013 “Din polisi gibi” 14 yaşındaki çocuğun gözaltına alınmasını Cumhuriyet gazetesi yazıyor da, eylemlerin sabaha kadar sürdüğünü yazıyor da, 14 yaşındaki çocuğun sabaha kadar süren eylemlerde ne işi olduğunu, oraya kim tarafından oraya götürüldüğünü niye yazmıyor? Allah muhafaza o çocuğa bir şey olsa, “Eylemdeydi” mi diyeceksiniz yoksa ona da ekmek mi aldıracaksınız?

#4
Foto - Sözcü, 5 Ağustos 2013 “Yüzde 50 oyu var ama kral gibi davranıyor” Manşette,

Sözcü, 5 Ağustos 2013 “Yüzde 50 oyu var ama kral gibi davranıyor” Manşette, "Yazıktır, günahtır" diyorlar. Kadir gecesinde bile sokağa çıkıp gösteri yapanlara, "Yazıktır, günahtır, bari Kadir gecesi evinizde oturun" demiyorlar.. Sonra da göstericileri dağıtmak isteyen polislere "Yazıktır" diye sesleniyorlar.. Yapmak istedikleri, "yazıktır" diyerek, "günahtır" diyerek kendilerini acındırıp, Erdoğan'ı devirmek.. Sayfanın altındaki “Yüzde 50 oy da alsan bu ülkeyi bizim isteğimiz dışında yönetemezsin” anlamına gelecek “Yüzde 50 oyu var ama kral gibi davranıyor” başlığı ile de, bu niyetlerini deşifre ediyorlar… Başlıktaki ifade kimin? Atatürkçü Düşünce Derneği’nin parasıyla, yaşamadığı Türkiye’nin tanımadığı cumhurbaşkanı aleyhine İngiltere’de ilan veren bir adam… “Eğer bu olaylar İngiltere’de yaşansa ve Başbakan 5 İngiliz vatandaşının ölümüne neden olsaydı, ertesi gün istifa ederdi. Hatta onun hesabını mahkemede bile sorabilirlerdi” diyor.. Soralım, İngiltere’de düzenlenen gösterilerde bu haberin yayınlanmasından bugüne kadar kaç kişi öldü, kim bu yüzden istifa etti? O gün tepki gösterenler, mesela Fransa'daki “Sarı Yelekliler”e karşı polisin tepkisine niye sesini çıkarmıyorlar? Hadi bu söylediklerinin yarısını söyle onlar için de, alacağın tepkiyi görelim de öğrenelim kim kral gibi davranıyormuş…

#5
Foto - Zaman, 5 Ağustos 2014 “12 Eylül’deki gibi gerekirse 500 bin kişiyi gözaltına alırız” FETÖ'nün gazetesi Zaman, henüz gerçek yüzleri ortaya çıkarılamadığı için, masum insanlara operasyon yapılıyor algısı oluşturmak için bu manşeti atmış.. Keşke o savcılar dediklerini yapsalardı da, FETÖ'cü herkesi zamanında gözaltına alsaydılar da, 15 Temmuz darbe girişimine kimse teşebbüs edemeseydi.. 251 insanımızı şehit vermeseydik… Aynı tarihli FETÖ'nün Zaman'ında, diğer haber de İstihbarat Daire Başkanlığı da yapan Ramazan Akyürek'in açıklaması. Ne diyor, şimdi cezaevinde olan bu FETÖ'cü:

Zaman, 5 Ağustos 2014 “12 Eylül’deki gibi gerekirse 500 bin kişiyi gözaltına alırız” FETÖ'nün gazetesi Zaman, henüz gerçek yüzleri ortaya çıkarılamadığı için, masum insanlara operasyon yapılıyor algısı oluşturmak için bu manşeti atmış.. Keşke o savcılar dediklerini yapsalardı da, FETÖ'cü herkesi zamanında gözaltına alsaydılar da, 15 Temmuz darbe girişimine kimse teşebbüs edemeseydi.. 251 insanımızı şehit vermeseydik… Aynı tarihli FETÖ'nün Zaman'ında, diğer haber de İstihbarat Daire Başkanlığı da yapan Ramazan Akyürek'in açıklaması. Ne diyor, şimdi cezaevinde olan bu FETÖ'cü: "Her şeyi Başbakan''ın bilgisi dahilinde yaptık". Affedersin beyim, sen ne demek istiyorsun: "Başbakan'ı, Başbakan'ın bilgisi dahilinde mi dinledin?" Adamlar öyle haşhaşi ki, gözümüzün içine baka baka yalan söyleyebiliyorlar.. Örgütün başı da "Kim paralelse, sülükse, haram yemişse Allah belasını versin" diyor.. 6 sene sonra, geriye bakıyoruz: Gerçekten de, Allah belalarını vermiş..

#6
Foto - Bugün, 5 Ağustos 2014 “Veremeyecek hesabımız yok” Doğru, 6 yıl oldu, içeride, veriyor hesabını… Yakup Saygılı “Veremeyecek hesabımız yok” dedi ama, sadece Amerika Birleşik Devletleri’nin adamı Metin Topuz’un mihmandarlığında paralel emniyetçilerle birlikte ABD’ye yaptığı ziyareti bile açıklayamadı… CIA'ye sığınıp, 50 bin dolar alan emniyetçi Hüseyin Korkmaz'ın hesabını da veremedi.. Oturdukları yerden, olmayan suçlar isnat edip, ABD'nin polisliğine soyunmanın hesabını da veremediler..

Bugün, 5 Ağustos 2014 “Veremeyecek hesabımız yok” Doğru, 6 yıl oldu, içeride, veriyor hesabını… Yakup Saygılı “Veremeyecek hesabımız yok” dedi ama, sadece Amerika Birleşik Devletleri’nin adamı Metin Topuz’un mihmandarlığında paralel emniyetçilerle birlikte ABD’ye yaptığı ziyareti bile açıklayamadı… CIA'ye sığınıp, 50 bin dolar alan emniyetçi Hüseyin Korkmaz'ın hesabını da veremedi.. Oturdukları yerden, olmayan suçlar isnat edip, ABD'nin polisliğine soyunmanın hesabını da veremediler..

#7
Foto - Cumhuriyet, 5 Ağustos 2014 “ ‘Arkadaş’ın kızlı erkekli alerjisi” ve “Hasılatı o paylaştırıyor” FETÖ'nün Cumhuriyet gazetesinin başına oturttuğu Can Dündar yazmış, “ ‘Arkadaş’ın kızlı erkekli alerjisi” diye.. Bugünlerde zirve yapan,

Cumhuriyet, 5 Ağustos 2014 “ ‘Arkadaş’ın kızlı erkekli alerjisi” ve “Hasılatı o paylaştırıyor” FETÖ'nün Cumhuriyet gazetesinin başına oturttuğu Can Dündar yazmış, “ ‘Arkadaş’ın kızlı erkekli alerjisi” diye.. Bugünlerde zirve yapan, "Kız arkadaşını öldürdü, üniversiteden arkadaşını öldürdü" haberlerini verenler, o günlerde "Kız erkek aynı kampusta olmasın" çağrısında bulunanlara, o cinayetlere zemin hazırlamak için karşı çıkmışlar.. "Hasılatı o paylaştırıyor" diye yazanlar, bir de bize "Hasılatı" gösterseler.. Memnun olacağız. Etiler polis okulu orada, bugün dahi hala üzerinde bir yapı yok. Ama o tarihlerde, sanki üzerine AVM dikilmiş gibi, taaa 6 yıl öncesinden ne iftiralar attılar.. Peki Can Dündar bugün nerede? Almanya'ya kaçtı. Niye kaçtı? Cumhuriyet'te yayınlanan bu iftiraların hesabını vermemek için kaçtı..

#8
Foto - Taraf, 5 Ağustos 2014 “IŞİD’e ‘terör çetesi’ demeyi yasaklamışlar” FETÖ'nün Taraf'ında, Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek verip, Erdoğan'a saldırmak için

Taraf, 5 Ağustos 2014 “IŞİD’e ‘terör çetesi’ demeyi yasaklamışlar” FETÖ'nün Taraf'ında, Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek verip, Erdoğan'a saldırmak için "IŞİD'e 'terör çetesi' demeyi yasaklamışlar" başlığı atılmış. Erdoğan’ı IŞİD ile ilişkilendirmeye çalışmak kimin projesi çıktı, hatırlıyor musunuz? FETÖ'nün.. Peki bu haberde konuşturulan Ekmeleddin ismini, aday olarak kim ortaya sürmüştü? FETÖ.. O zaman çok söyledik ama anlatamadık, şimdi sakin kafayla bakınca anlıyorlar mıdır acaba?

#9
Foto - Bugün, 5 Ağustos 2015 “Baransu: Bebeğimiz öldü” FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun hamile eşi, stres sebebiyle çocuğunu düşürmüş… Üzülmesine üzüldük de, şimdi bakınca bir garip görünmüyor mu? Aynısını, hatta kucağına aldığı bebeğini, büyütüp evlendirdiği evladını bile 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasındaki FETÖ'cülerin attığı bombalarla kaybeden yüzlerce insan tanıdık, kimse bunlar gibi gazetelere konuşup da istismara kalkmadı… Yazık, demek harcamayacakları şey yok…

Bugün, 5 Ağustos 2015 “Baransu: Bebeğimiz öldü” FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun hamile eşi, stres sebebiyle çocuğunu düşürmüş… Üzülmesine üzüldük de, şimdi bakınca bir garip görünmüyor mu? Aynısını, hatta kucağına aldığı bebeğini, büyütüp evlendirdiği evladını bile 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasındaki FETÖ'cülerin attığı bombalarla kaybeden yüzlerce insan tanıdık, kimse bunlar gibi gazetelere konuşup da istismara kalkmadı… Yazık, demek harcamayacakları şey yok… "Okullara 300 polisle baskın" haberi, FETÖ'cülerin gerçek yüzünü deşifre eden bir haber.. Okul dedikleri, FETÖ'ye robot asker yetiştiren okullar.. Halkına savaş uçağı ile bomba atan robot yetiştiren okullar.. İyi ki basılmış, iyi ki kapatılmış o okullar.

#10
Foto - Cumhuriyet, 5 Ağustos 2015 “Süreç biterse felaket” Daron Acemoğlu 2015’te böyle söyledi, süreç bitti ama kriz çıkmadı… Sonra “2018’de kriz çıkacak” dedi, o da Amerika’nın müdahalesiyle çıktı… Şimdi “1-2 yıl kriz sürer” diyor, bakalım tutturabilecek mi… Bu kadar laf edince illa biri tutacak da, acaba ne zaman…

Cumhuriyet, 5 Ağustos 2015 “Süreç biterse felaket” Daron Acemoğlu 2015’te böyle söyledi, süreç bitti ama kriz çıkmadı… Sonra “2018’de kriz çıkacak” dedi, o da Amerika’nın müdahalesiyle çıktı… Şimdi “1-2 yıl kriz sürer” diyor, bakalım tutturabilecek mi… Bu kadar laf edince illa biri tutacak da, acaba ne zaman… "Demokrasi farkı" başlığı ile de, savcı Selim Kiraz'ın başına teröristlerin silah dayamış fotoğrafını savunmuş, Cumhuriyet gazetesi. Utanmadan, sıkılmadan.. Bir savcının başına silah dayanmış fotoğrafı yayınlamak, Demokrasi imiş! Eğer gerçekten o fotoğrafın yayınlanması demokrasinin gereği ise, batsın sizin demokrasiniz..

#11
Foto - Sözcü, 5 Ağustos 2016 “Darbeye karşı dimdik ayaktayız” Kılıçdaroğlu darbeye karşı dimdik ayakta ama, tankların arasından “Buyur geç” denilene kadar acaba kaç büklüm oldu, onu hâlâ anlatmıyor… Oysa darbeden önce ne diyordu,

Sözcü, 5 Ağustos 2016 “Darbeye karşı dimdik ayaktayız” Kılıçdaroğlu darbeye karşı dimdik ayakta ama, tankların arasından “Buyur geç” denilene kadar acaba kaç büklüm oldu, onu hâlâ anlatmıyor… Oysa darbeden önce ne diyordu, "Darbe olursa, tankın üzerine ilk ben çıkarım.." Gördük tankın üzerine mi çıktı, yanından mı geçti.. Aynı günkü Sözcü'de, "Başörtülü bacın darbeci çıktı" başlıklı Yılmaz Özdil'in yazısı, aslında ulusalcıların riyakarlığını da gözler önüne seriyor. Niye? Çünkü; başörtülüler suç işlemediği tarihlerde karşısına dikilenler, tam da başörtü takan FETÖ’cüler suç işleyince, "Cezaevinden mektup var" diye sahip çıkanlar, bu Sözcü'nün yazarları oldu.

#12
Foto - Cumhuriyet, 5 Ağustos 2016 “FETÖ ve hizmetkarları” Cumhuriyet'in tepesine kurulan Can Dündar ve adamları, FETÖ’nün belinin kırıldığı darbe gecesine kadar ne kadar ihanetleri varsa destek oldular, onlardan gelen ne kadar iftira içerikli haber var ise, hepsini manşetten verdiler.. Darbeden sonra da tuttu böyle yazdılar,

Cumhuriyet, 5 Ağustos 2016 “FETÖ ve hizmetkarları” Cumhuriyet'in tepesine kurulan Can Dündar ve adamları, FETÖ’nün belinin kırıldığı darbe gecesine kadar ne kadar ihanetleri varsa destek oldular, onlardan gelen ne kadar iftira içerikli haber var ise, hepsini manşetten verdiler.. Darbeden sonra da tuttu böyle yazdılar, "FETÖ ve hizmetkarları" dediler.. Kim FETÖ'nün hizmetkarı, şu an Can Dündar'ın yurtdışında olmasından belli..

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