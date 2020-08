Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 5 Ağustos 2016 “FETÖ ve hizmetkarları” Cumhuriyet'in tepesine kurulan Can Dündar ve adamları, FETÖ’nün belinin kırıldığı darbe gecesine kadar ne kadar ihanetleri varsa destek oldular, onlardan gelen ne kadar iftira içerikli haber var ise, hepsini manşetten verdiler.. Darbeden sonra da tuttu böyle yazdılar, "FETÖ ve hizmetkarları" dediler.. Kim FETÖ'nün hizmetkarı, şu an Can Dündar'ın yurtdışında olmasından belli..