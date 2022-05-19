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Hayat-Aktüel
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Alanya'da orman yangını

2022-05-19 16:39:55
Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahale ettiği bildirildi.

#1
Foto - Dere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Yangına bir helikopter, arazözler ve orman işçileri ile müdahale edildiği belirtildi.

Yangına bir helikopter, arazözler ve orman işçileri ile müdahale edildiği belirtildi.

#3
Foto - Arazinin dağlık olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.

Arazinin dağlık olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.

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