2022-05-19 16:39:55 Alanya'da orman yangını
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahale ettiği bildirildi.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahale ettiği bildirildi.
Dere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına bir helikopter, arazözler ve orman işçileri ile müdahale edildiği belirtildi.
Arazinin dağlık olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.
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