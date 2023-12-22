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AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

2023-12-22 10:05:18
AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

Türkiye, yavaş yavaş yerel seçim iklimine girdi.

#1
Foto - AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

CHP, İstanbul ve Ankara için mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edileceğini duyurmuştu.

#2
Foto - AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

Gazeteci Kenan Taş'ın iddiası olay oldu.

#3
Foto - AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

Taş, Ankara için eski bakanlardan Ziya Selçuk'un ikna edildiği iddiasını paylaştı.

#4
Foto - AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim için adayların Aralık sonuna kadar açıklanacağını duyurmuş ve 'Yük olan değil yük alan isimlerle yola devam edeceğiz' demişti.

#5
Foto - AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

İstanbul adayının da Ankara adayının da bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

#6
Foto - AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

Ziya Selçuk kimdir? - 1961 yılında Ankara'da doğan Ziya Selçuk, 2018 ile 2021 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı. İsmet Yılmaz'ın yerine Milli Eğitim Bakanlığı görevine gelen Ziya Selçuk, daha sonra görevi Mahmut Özer'e devretmişti. Ziya Selçuk, 6 Ağustos 2021 tarihinde görevinden istifa etmişti.

#7
Foto - AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'de 1 saat süren bir görüşmesi sonrası Ankara'daki zirvede iki liderin yerel seçimler için İstanbul ve Ankara adaylarını belirledikleri iddia edilirken, Ankara için eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un isminde karar kılındığı öne sürülmüştü. Öte yandan Ankara için ise Turgut Altınok'un adı geçiyordu.

#8
Foto - AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

İstanbul'da öne çıkan adaylar - Ekrem İmamoğlu'na karşı AK Parti'nin çıkaracağı adayın ya Murat Kurum ya Tevfik Göksu ya da Fahrettin Koca olması bekleniyor.

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