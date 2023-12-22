AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'de 1 saat süren bir görüşmesi sonrası Ankara'daki zirvede iki liderin yerel seçimler için İstanbul ve Ankara adaylarını belirledikleri iddia edilirken, Ankara için eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un isminde karar kılındığı öne sürülmüştü. Öte yandan Ankara için ise Turgut Altınok'un adı geçiyordu.