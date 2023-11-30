Ağrıdan ölünür mü? İşte bilimsel açıklaması

Bu tür ağrı parlamaları, kişinin kalp atış hızını dakikada 100’ün üzerine çıkarabilir ve tehlikeli derecede yüksek tansiyona neden olabilir. Bu durum, özellikle mevcut sağlık sorunları olan hastalarda ciddi bir problem olabilir ve aşırı ağrının başka bir yan etkisi ile daha da büyük sorunlara yol açabilir. Tennant “Adrenal katekolamin salınımına ek olarak, ağrı alevlenmeleri otonomik, sempatik sinir sisteminde aşırı aktiviteye neden olur ve bu da katekolamin kaynaklı taşikardi ve hipertansiyona ilave uyarım ekler” diye devam ediyor ve ekliyor: “Aşırı katekolamin salınımı ile otonomik, sempatik deşarjın birleşik fizyolojik etkileri, kalbe, koroner spazm, kardiyak aritmi ve ani ölüme neden olacak kadar baskı uygulayabilir.” Dolayısıyla ağrının kendisi doğrudan bir ölüm nedeni olmasa da, doğru şekilde yönetilmediği takdirde hastanın sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Neyse ki, anestezi alanı sayesinde aşırı ağrıları bile engellenebiliyor ve cerrahlar, insanları hiçbir şey hissetmeden kesip açmalarına imkan tanıyor.