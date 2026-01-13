Adım adım iç savaşa sürüklenen İran’da herkesin telefonuna bu mesaj gelmeye başladı

Mesajlarda "Dün gece bazı gösterilerde terörist grupların ve silahlı kişilerin varlığı ve ölüm planları göz önüne alındığında ve herhangi bir uzlaşmaya müsamaha gösterilmeyeceği ve isyancılarla kararlı bir şekilde mücadele edileceği konusunda kesin kararımız doğrultusunda, ailelerin gençlerine ve ergenlik çağındaki çocuklarına iyi bakmaları önemle tavsiye edilir" denildi.