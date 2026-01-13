Adım adım iç savaşa sürüklenen İran’da herkesin telefonuna bu mesaj gelmeye başladı
İran’da 15 gündür süren protestolarda ölü sayısı 538’e yükseldi. Polis, ailelere çocuklarını “isyancılardan” uzak tutmaları için SMS göndermeye başladı.
İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.
AP'nin haberine göre, İran polisi Tahran sakinlerine, ebeveynleri çocuklarını "isyancılardan" uzak tutmaları konusunda uyaran kısa mesajlar gönderiyor.
Mesajlarda "Dün gece bazı gösterilerde terörist grupların ve silahlı kişilerin varlığı ve ölüm planları göz önüne alındığında ve herhangi bir uzlaşmaya müsamaha gösterilmeyeceği ve isyancılarla kararlı bir şekilde mücadele edileceği konusunda kesin kararımız doğrultusunda, ailelerin gençlerine ve ergenlik çağındaki çocuklarına iyi bakmaları önemle tavsiye edilir" denildi.
