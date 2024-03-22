2024-03-22 15:20:31 Acun Ilıcalı’dan şaşkına çeviren karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Televizyon kanalı ve bir futbol takımı sahibi iş insanı Acun Ilıcalı, yeni bir takım için yeşil ışık yaktı. Kulüp satın alma görüşmelerinin devam ettiğini belirten Ilıcalı, "Yunanistan'da, Slovenya'da takımlarla görüştük. İrlanda'da istediğimizi yakalayamadık. Büyük ihtimalle bir takım daha alıp, futbol dünyasındaki alanımızı genişletmek istiyoruz. Slovenya favori olacak şekilde başka bir kulüp alacağız" dedi.