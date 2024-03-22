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Acun Ilıcalı’dan şaşkına çeviren karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

2024-03-22 15:20:31
Acun Ilıcalı’dan şaşkına çeviren karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Televizyon kanalı ve bir futbol takımı sahibi iş insanı Acun Ilıcalı, yeni bir takım için yeşil ışık yaktı. Kulüp satın alma görüşmelerinin devam ettiğini belirten Ilıcalı, "Yunanistan'da, Slovenya'da takımlarla görüştük. İrlanda'da istediğimizi yakalayamadık. Büyük ihtimalle bir takım daha alıp, futbol dünyasındaki alanımızı genişletmek istiyoruz. Slovenya favori olacak şekilde başka bir kulüp alacağız" dedi.

#1
Foto - Acun Ilıcalı’dan şaşkına çeviren karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Türk iş insanı Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City Kulübü'nün Antalya kampında basın mensupları ve taraftarlarla bir araya geldi. İki yıl önce takımı Premier Lig'e taşıma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Ilıcalı, bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

#2
Foto - Acun Ilıcalı’dan şaşkına çeviren karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Ilıcalı, Hull City'i satın alırken hedeflerinin play-off oynama şansı olduğunu söyleyerek, geçen sezonun bekledikleri gibi başarılı geçtiğini dile getirdi. Antalya'da ikinci kez kamp yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ilıcalı, kulübün sadece Premier Lig'i hedeflemediğini, aynı zamanda Avrupa kupalarında İngiltere'yi temsil etme arzusunu taşıdıklarını vurguladı.

#3
Foto - Acun Ilıcalı’dan şaşkına çeviren karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Futbol sevgisinin genç yaşlardan itibaren içinde olduğunu ifade eden Ilıcalı, tribünlerde geçirdiği zamanın kendisi için bir tür terapi olduğunu söyledi. Türkiye'deki futbol ortamının son dönemdeki gerginliğine değinen Ilıcalı, bu durumun İngiltere'de yaşanmadığını belirtti. Türkiye'deki gerginliğin ana nedeninin hakemler olduğunu dile getiren Ilıcalı, bu konuda çözüm bulunmadığı sürece sorunların devam edeceğini savundu.

#4
Foto - Acun Ilıcalı’dan şaşkına çeviren karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Özellikle Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları korkunç olarak nitelendiren Ilıcalı, tansiyonun yükselmesinin temelinde hakem hatalarının olduğunu öne sürdü. Yabancı hakem uygulamasının şart olduğunu savunan Ilıcalı, bu sayede Türk futbolunun içinde bulunduğu çıkmazdan çıkılabileceğini ifade etti.

#5
Foto - Acun Ilıcalı’dan şaşkına çeviren karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Ilıcalı, futbola geniş bir perspektiften baktıklarını ve Hull City çevresinde bir futbol dünyası yaratmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu kapsamda Yunanistan ve Slovenya'da takımlarla görüştüklerini belirten Ilıcalı, İrlanda'da istedikleri fırsatı yakalayamadıklarını söyledi. Slovenya'da favori bir kulüp alarak futbol dünyasındaki varlıklarını genişleteceklerini dile getiren Ilıcalı, Türkiye'de ise takım almayı düşünmediğini vurguladı.

#6
Foto - Acun Ilıcalı’dan şaşkına çeviren karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

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