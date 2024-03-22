Acun Ilıcalı’dan şaşkına çeviren karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Futbol sevgisinin genç yaşlardan itibaren içinde olduğunu ifade eden Ilıcalı, tribünlerde geçirdiği zamanın kendisi için bir tür terapi olduğunu söyledi. Türkiye'deki futbol ortamının son dönemdeki gerginliğine değinen Ilıcalı, bu durumun İngiltere'de yaşanmadığını belirtti. Türkiye'deki gerginliğin ana nedeninin hakemler olduğunu dile getiren Ilıcalı, bu konuda çözüm bulunmadığı sürece sorunların devam edeceğini savundu.