2022-01-13 16:53:22 Aç kalan tilkiyi jandarma eliyle besledi
Van-Başkale'de aç kalan ve yerleşim yeri yakınına kadar inen tilkiyi jandarma ekipleri elleriyle besledi.
Van-Başkale'de aç kalan ve yerleşim yeri yakınına kadar inen tilkiyi jandarma ekipleri elleriyle besledi.
İlçenin 2 bin 400 rakımdaki Bebleşin Jandarma Trafik Kontrol Noktasında görevli ekipler, kara yolunda gezinen bir tilki fark etti.
Bir süre kontrol noktası yakınında yiyecek arayan hayvana, jandarma ekipleri ekmek verdi.
Uzun süre aç kaldığı için bitkin düştüğü gözlemlenen tilki, yeniden doğaya döndü.
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