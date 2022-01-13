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Hayat-Aktüel
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Aç kalan tilkiyi jandarma eliyle besledi

2022-01-13 16:53:22
Aç kalan tilkiyi jandarma eliyle besledi

Van-Başkale'de aç kalan ve yerleşim yeri yakınına kadar inen tilkiyi jandarma ekipleri elleriyle besledi.

#1
Foto - İlçenin 2 bin 400 rakımdaki Bebleşin Jandarma Trafik Kontrol Noktasında görevli ekipler, kara yolunda gezinen bir tilki fark etti.

İlçenin 2 bin 400 rakımdaki Bebleşin Jandarma Trafik Kontrol Noktasında görevli ekipler, kara yolunda gezinen bir tilki fark etti.

#2
Foto - Bir süre kontrol noktası yakınında yiyecek arayan hayvana, jandarma ekipleri ekmek verdi.

Bir süre kontrol noktası yakınında yiyecek arayan hayvana, jandarma ekipleri ekmek verdi.

#3
Foto - Uzun süre aç kaldığı için bitkin düştüğü gözlemlenen tilki, yeniden doğaya döndü.

Uzun süre aç kaldığı için bitkin düştüğü gözlemlenen tilki, yeniden doğaya döndü.

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