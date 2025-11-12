  • İSTANBUL
ABD'ye güvenleri kırıldı: Türkiye'den Çelik Kubbe'yi istediler

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'ye güvenleri kırıldı: Türkiye'den Çelik Kubbe'yi istediler

İsrail'in Hamas'lı yetkilileri hedefe alan saldırısı sonrası Amerikan ürünlerine olan güveni sarsılan Arap ülkesi, Türkiye'den Çelik Kubbe'yi istiyor.

#1
Foto - ABD'ye güvenleri kırıldı: Türkiye'den Çelik Kubbe'yi istediler

Star'ın yabancı basından aktardığı habere göre, Katar, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani'nin 28 Ekim 2025'te Ankara'da Türk mevkidaşlarıyla görüşmesinin ardından, Aselsan'ın entegre Çelik Kubbe hava ve füze savunma mimarisini satın alma fikrini değerlendirmeye başladı.

#2
Foto - ABD'ye güvenleri kırıldı: Türkiye'den Çelik Kubbe'yi istediler

Çelik Kubbe, Aselsan'ın HERIKKS komuta ve kontrolü altında radarları, elektro-optik sistemleri, elektronik harp sistemlerini ve bir dizi önleme sistemini birleştiren entegre, çok katmanlı bir hava ve füze savunma mimarisidir.

#3
Foto - ABD'ye güvenleri kırıldı: Türkiye'den Çelik Kubbe'yi istediler

Sistem, ortak bir hava resmi oluşturur, takipleri ilişkilendirir ve tehdit değerlendirmesini ve silah atamasını otomatikleştirerek dronlara, seyir füzelerine ve belirli balistik profillere karşı angajman zaman çizelgelerini sıkıştırır. Aselsan ve bağımsız teknik raporlar, Çelik Kubbe'yi nokta savunmasından ulusal kapsama alanına ölçeklenebilecek şekilde tasarlanmış bir sistemler sistemi olarak tanımlamaktadır.

#4
Foto - ABD'ye güvenleri kırıldı: Türkiye'den Çelik Kubbe'yi istediler

Algılama katmanında, Türkiye'nin EIRS erken uyarı radarı uzun menzilli omurgayı oluşturuyor ve Türk sanayi kaynakları, standart hedeflere karşı 470 km civarında bir tespit menzili olduğunu belirtiyor.

#5
Foto - ABD'ye güvenleri kırıldı: Türkiye'den Çelik Kubbe'yi istediler

Katar'ın Patriot PAC-3 ve AMRAAM-ER destekli NASAMS'a odaklanan mevcut hava savunma mimarisi, sağlam orta ve yüksek irtifa kapsama alanı sağlarken, alt kademelerde açık bir alan bırakıyor. Bölgede küçük insansız hava araçlarının, havada asılı kalma mühimmatlarının ve düşük görüşlü seyir füzelerinin artan kullanımı, geleneksel üst düzey önleme sistemlerinin sınırlarını ortaya koydu.

#6
Foto - ABD'ye güvenleri kırıldı: Türkiye'den Çelik Kubbe'yi istediler

Türk yetkililer, Çelik Kubbe'nin kısa menzilli hava savunma unsurları ve İHA karşıtı modüllerinin bu zaafiyeti doğrudan giderdiğini ve Katar'a daha yoğun, daha katmanlı bir kalkan ve mevcut ABD destekli yapısında bulunmayan bir ölçüde operasyonel özerklik sağladığını savunuyor.

#7
Foto - ABD'ye güvenleri kırıldı: Türkiye'den Çelik Kubbe'yi istediler

Katar'ın dışında yabancı basında yer alan bazı haberlerde Suudi Arabistan'ın da Türk sistemlerini incelendiği ve Aselsan'ın, Suudi Arabistan'da radar, elektronik harp ve hava savunmasına odaklanan bir tasarım ofisi açacağının sinyalini verdiği iddia edildi. Avrupa ve Körfez ülkelerindeki askeri analistler, Azerbaycan ve Umman'ın bu sisteme ilgi gösterdiğini ifade etti. Katar'ın Çelik Kubbe ile LNG koridorlarını ve hava üslerini güçlendireceği ifade edildi. Doha ve Ankara'nın Aselsan'ın 2026 kapasite artışını sürdürürse, Çelik Kubbe'nin Doha'ya daha yoğun bir kapsama alanı bulacağı, insansız hava araçlarına ve seyir füzelerine karşı daha düşük atış başı maliyetler ve ABD ile birlikte çalışabilirlikten ödün vermeden ikinci bir uzun menzilli hat sunacağı vurgulandı.

