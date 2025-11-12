ABD'ye güvenleri kırıldı: Türkiye'den Çelik Kubbe'yi istediler

Katar'ın dışında yabancı basında yer alan bazı haberlerde Suudi Arabistan'ın da Türk sistemlerini incelendiği ve Aselsan'ın, Suudi Arabistan'da radar, elektronik harp ve hava savunmasına odaklanan bir tasarım ofisi açacağının sinyalini verdiği iddia edildi. Avrupa ve Körfez ülkelerindeki askeri analistler, Azerbaycan ve Umman'ın bu sisteme ilgi gösterdiğini ifade etti. Katar'ın Çelik Kubbe ile LNG koridorlarını ve hava üslerini güçlendireceği ifade edildi. Doha ve Ankara'nın Aselsan'ın 2026 kapasite artışını sürdürürse, Çelik Kubbe'nin Doha'ya daha yoğun bir kapsama alanı bulacağı, insansız hava araçlarına ve seyir füzelerine karşı daha düşük atış başı maliyetler ve ABD ile birlikte çalışabilirlikten ödün vermeden ikinci bir uzun menzilli hat sunacağı vurgulandı.