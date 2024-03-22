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Ekonomi
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ABD’den, herkesi ters köşe yapan "Türkiye" açıklaması geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

2024-03-22 18:02:06
ABD’den, herkesi ters köşe yapan “Türkiye” açıklaması geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America (BofA), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararını değerlendirdi. BofA'ya göre TCMB'nin yılın geri kalanında faiz artırımı yapması pek olası değil. BofA, Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar 250 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 47,5'e düşürmesini beklediklerini açıkladı. BofA, Türkiye'nin yıl sonu enflasyonunu da yüzde 42 olarak tahmin eti.

#1
Foto - ABD’den, herkesi ters köşe yapan "Türkiye" açıklaması geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

TCMB'nin politika faizini 500 baz puan artırması ve gecelik borçlanma/borç verme faizlerini bu oranın sırasıyla 300 baz puan altında ve üstünde belirlemesi, etkin faiz artırımını 650 baz puana getirdi.

#2
Foto - ABD’den, herkesi ters köşe yapan "Türkiye" açıklaması geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

BofA'ya göre, TCMB'nin para politikası duruşu artık oldukça kısıtlayıcı hale geldi. Ekonomist'in haberine göre; BofA, "Sadece politika faizi değil, son dönemde attığı düzenleyici adımları da göz önünde bulundurduğumuzda TCMB'nin politika duruşunu artık oldukça kısıtlayıcı bir alana taşıdığını düşünüyoruz" dedi.

#3
Foto - ABD’den, herkesi ters köşe yapan "Türkiye" açıklaması geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

BofA, aylık enflasyon eğiliminin ikinci çeyrekten itibaren yavaşlamasını bekliyor. BofA, yıl sonunda enflasyonu da yüzde 42 olarak tahmin ediyor. ABD'nin en büyük ikinci bankası olan BofA, TCMB'nin yıl sonuna kadar 250 baz puanlık bir indirimle politika faizini yüzde 47,5'e çekebileceğini düşünüyor.

#4
Foto - ABD’den, herkesi ters köşe yapan "Türkiye" açıklaması geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

BofA'nın bu tahmini, piyasada şaşkınlık oluşturdu. Çoğu analist, TCMB'nin yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşü sağlamlaştırmak için faiz indirimine gitmeden önce bir süre daha faizleri sabit tutmasını bekliyordu.

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