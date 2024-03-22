2024-03-22 18:02:06 ABD’den, herkesi ters köşe yapan “Türkiye” açıklaması geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular
ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America (BofA), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararını değerlendirdi. BofA'ya göre TCMB'nin yılın geri kalanında faiz artırımı yapması pek olası değil. BofA, Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar 250 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 47,5'e düşürmesini beklediklerini açıkladı. BofA, Türkiye'nin yıl sonu enflasyonunu da yüzde 42 olarak tahmin eti.