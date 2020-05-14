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ABD basınında bomba Türkiye yorumu: Daha da güçlenecekler

2020-05-14 10:56:58
ABD basınında bomba Türkiye yorumu: Daha da güçlenecekler

#1
Foto - Amerikan medyasının köklü dergilerinden Forbes, Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu ile ilgili bir yazı yayınladı.

Amerikan medyasının köklü dergilerinden Forbes, Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu ile ilgili bir yazı yayınladı.

#2
Foto - Söz konusu yazıda Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğu ve uçak gemisi ile yeni kabiliyetler kazanacağı belirtildi.

Söz konusu yazıda Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğu ve uçak gemisi ile yeni kabiliyetler kazanacağı belirtildi.

#3
Foto - Yazıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Suriye hem de Libya'daki faaliyetlerinin olduğundan bahsedilirken, TCG Anadolu ile Türk donanmasının, özellikle denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği yazıldı.

Yazıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Suriye hem de Libya'daki faaliyetlerinin olduğundan bahsedilirken, TCG Anadolu ile Türk donanmasının, özellikle denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği yazıldı.

#4
Foto - Türkiye'nin ilk uçak gemisini

Türkiye'nin ilk uçak gemisini "etkileyici" olarak niteleyen Forbes Dergisi, geminin yerli imkanlarla yapıldığını da değindi.

#5
Foto - Makalede, Anadolu'nun hem uçak hem de çıkarma gemisi özellikleri taşıdığı, bu özelliği taşıyan araçların savunma camiasında doklu helikopter gemisi olarak adlandırıldığı ifade edildi.

Makalede, Anadolu'nun hem uçak hem de çıkarma gemisi özellikleri taşıdığı, bu özelliği taşıyan araçların savunma camiasında doklu helikopter gemisi olarak adlandırıldığı ifade edildi.

#6
Foto - Yazıda, TCG Anadolu'nun özellikleri ve silah kapasitesi de tek tek belrtildi.

Yazıda, TCG Anadolu'nun özellikleri ve silah kapasitesi de tek tek belrtildi.

#7
Foto - Helikopter ve savaş uçaklarının gemiye inebileceği anlatıldı. Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterinin ve Hızır Torpido Karşı Tedbir sisteminin TCG Anadolu'da bulunacağının altı çizildi.

Helikopter ve savaş uçaklarının gemiye inebileceği anlatıldı. Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterinin ve Hızır Torpido Karşı Tedbir sisteminin TCG Anadolu'da bulunacağının altı çizildi.

#8
Foto - Forbes, uçak gemisinin yapımında sona gelindiği, yakında radar sistemlerinin adapte edileceği bilgilerine de yer verdi.

Forbes, uçak gemisinin yapımında sona gelindiği, yakında radar sistemlerinin adapte edileceği bilgilerine de yer verdi.

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