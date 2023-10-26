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AB Liderlerine zirve öncesi şok!

2023-10-26 23:55:06
AB Liderlerine zirve öncesi şok!

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında yüzlerce kişi Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

#1
Foto - AB Liderlerine zirve öncesi şok!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında yüzlerce kişi Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

#2
Foto - AB Liderlerine zirve öncesi şok!

AB liderlerinin bir araya geldiği AB Konseyi binasının yakınında düzenlenen gösteride, AB’nin Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarını durdurması ve acil ateşkes için harekete geçmesi talep edildi.

#3
Foto - AB Liderlerine zirve öncesi şok!

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, sık sık, "Katil İsrail" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

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