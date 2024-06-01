A101 ucuz Tiny House satışına başladı

A101 tarafından 6 Haziran itibariyle satılacak Escamp 6500 Flat Tiny House, 16 m² (1+1) yaşam alanına sahip. Dış ölçü olarak uzunluk 650 cm, yükseklik 250 cm ve derinlik ise 255 cm. Bununla birlikte 2+1 yetişkin konaklama kapasitesine imkan tanıyan Tiny House, SCHLEGL 1400 kilogram kapasiteli 2 adet torsiyon frenli dingile sahip. Kompozit sandviç panel dış cepheye sahip olan Tiny House, iç cephede AGT duvar paneli, çatıdaysa CTP Kompozit panel teknolojisine yer alıyor. Zemin kaplama ise 32. sınıf laminant parke. Bu zemin, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, yüzde 90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşuyor. A101, 6 Haziran itibariyle satışa sunacağı ESCAMP 6500 Flat Tiny House fiyatı 399 bin 900 TL. Market zinciri, bunu geçtiğimiz aylarda da satmıştı ve o zamanki fiyatı da aynıydı. Bu bağlamda zam gelmediğini söyleyebiliriz. A101 tarafından satılacak Escamp 6500 Flat Tiny House özellikleri şu şekilde sıralandı;