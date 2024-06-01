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Aktüel
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A101 ucuz Tiny House satışına başladı

2024-06-01 19:25:06
A101 ucuz Tiny House satışına başladı

Zincir marketler A101, 6 Haziran itibariyle çok tutulan ESCAMP 6500 Flat Tiny House modelini tekrar satıyor. İşte ESCAMP 6500 Flat Tiny House özellikleri ve fiyatı..

#1
Foto - A101 ucuz Tiny House satışına başladı

Türkiye’nin ilginç çeşitliliğiyle meşhur zincir marketlerinden A101, son birkaç yıldır yine dikkat çeken ürünler getiriyor. Buna göre neredeyse her hafta çeşitli akıllı telefonlar satan A101, şimdi ise ESCAMP 6500 Flat Tiny House getiriyor. Peki neler sunuyor? İşte A101 tarafından satılacak ESCAMP 6500 Flat Tiny House fiyatı ve özellikleri… A101, 6 Haziran 2024 tarihli yeni kataloğunu paylaştı. Bu katalogda özellikle ESCAMP 6500 Flat Tiny House dikkat çekti. Bilindiği gibi son yıllarda ev fiyatları ciddi şekilde artış gösterdi. Uygun çözümler arasında ilk akla gelen karavanlar olsa da, Tiny House’lar da giderek popülerleşiyor. A101 tarafından satılacak Tiny House’un özellikleri ve fiyatı ise merk ediliyor.

#2
Foto - A101 ucuz Tiny House satışına başladı

A101 tarafından 6 Haziran itibariyle satılacak Escamp 6500 Flat Tiny House, 16 m² (1+1) yaşam alanına sahip. Dış ölçü olarak uzunluk 650 cm, yükseklik 250 cm ve derinlik ise 255 cm. Bununla birlikte 2+1 yetişkin konaklama kapasitesine imkan tanıyan Tiny House, SCHLEGL 1400 kilogram kapasiteli 2 adet torsiyon frenli dingile sahip. Kompozit sandviç panel dış cepheye sahip olan Tiny House, iç cephede AGT duvar paneli, çatıdaysa CTP Kompozit panel teknolojisine yer alıyor. Zemin kaplama ise 32. sınıf laminant parke. Bu zemin, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, yüzde 90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşuyor. A101, 6 Haziran itibariyle satışa sunacağı ESCAMP 6500 Flat Tiny House fiyatı 399 bin 900 TL. Market zinciri, bunu geçtiğimiz aylarda da satmıştı ve o zamanki fiyatı da aynıydı. Bu bağlamda zam gelmediğini söyleyebiliriz. A101 tarafından satılacak Escamp 6500 Flat Tiny House özellikleri şu şekilde sıralandı;

#3
Foto - A101 ucuz Tiny House satışına başladı

Dış Ölçü: Uzunluk: 650 cm Derinlik: 255 cm Yükseklik: 250 cm İç Ölçü: Uzunluk: 636 cm Derinlik: 235 cm Yükseklik: 244 cm Yaşam Alanı: 16 m² (1+1) Konaklama Kapasitesi: 2+1 yetişkin Dingil ve Kaplin Taşıma Kapasitesi: SCHLEGL 1400 kg kapasiteli (2 adet) torsiyon frenli dingiller SCHLEGL 2700 kg kapasiteli çeki oku (V model) Kriko orta borulu ön teker 60 mm’lik 185 R14 C tip lastik – 5.00*14 66/112 5 bijon sac jant Ruhsat Özellikleri: O2 belgeli ve plakalı Taşıyıcı Sistem Modüller: Endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasi (şasiler kutu profil karkastan oluşmaktadır) Çatı: CTP kompozit panel teknolojisi Dış Cephe: Kompozit sandviç panel (ısı yalıtımı için üretilmiş, 60 mm’lik her iki yüzü boyalı galvaniz sac kaplı); JOTUN grenli hazır dekoratif kaplama

#4
Foto - A101 ucuz Tiny House satışına başladı

İç Cephe: AGT Duvar Paneli; frezelenmiş üstün yoğunluklu MDF ile üretilen duvar kaplama modelleri ısı, nem ve ses yalıtım özelliklerinin yanı sıra EO, EPD, FSC sertifikalarına sahiptir. AG Polimer paneller E0 düşük emisyon değerinde ve sıfır atık politikası ile üretilmektedir Zemin Kaplama: 32. sınıf laminant parke, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, ? ahşap bazlı kompozitlerden oluşmaktadır Doğrama Sistemi: PVC cephe sistemi / Isıcam O2 belgeli Mutfak & Banyo Mobilya: Su ve neme dayanıklı Lam 1. sınıf vitrifiye ürünleri Isıtma ve Soğutma Sistemi: 1 adet ani su ısıtıcı alt yapı tesisatı Havalandırma Sistemi: Vasistas pencere Elektrik Sistemi: NYM kablo 20 amper ve 32 amperden oluşan 24’lü sigorta kutusu ve kaçak akım rölesi 2 yıl garantili

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