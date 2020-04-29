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Eğitim
10
9. sınıf sorumlu sınıf geçme notu kaç? 9. sınıf ders geçme notu

2020-04-29 12:37:53
9. sınıf sorumlu sınıf geçme notu kaç? 9. sınıf ders geçme notu

9.sınıf ders geçme notları. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, koronavirü tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi. Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını belirten Bakan Selçuk, "Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek." Müjdesini verdi. Bakan Selçuk’un zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.” Açıklamasından sonra öğrenciler sorumlu sınıf geçme not puanı kaç olduğunu merak etmeye başladı. Peki 10. sınıf sorumlu sınıf geçme notu kaçtır? 11. sınıf sorumlu sınıf geçme notu kaçtır? 12. sınıf sorumlu sınıf geçme notu kaçtır?

#1
Foto - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

#2
Foto - Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili gelen soruya da cevap verdi. 2. dönem için 1. dönemde alınan notların geçerli olacağını açıkladı. Selçuk, “Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak. Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun bütün öğrenciler bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.” İfadesini kullandı. Peki sorumlu not ortalaması nedir?

Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili gelen soruya da cevap verdi. 2. dönem için 1. dönemde alınan notların geçerli olacağını açıkladı. Selçuk, “Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak. Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun bütün öğrenciler bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.” İfadesini kullandı. Peki sorumlu not ortalaması nedir?

#3
Foto - Sorumlu sınıf geçme not ortalaması nedir? Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması MADDE 58- (Değ: 1/7/2015-29403 RG) (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumlu sınıf geçme not ortalaması nedir? Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması MADDE 58- (Değ: 1/7/2015-29403 RG) (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

#4
Foto - (2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır. b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.

(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır. b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.

#5
Foto - c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.

c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.

#6
Foto - ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir. (3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir. (3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

#7
Foto - (4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. (5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. (5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

#8
Foto - (6) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

(6) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

#9
Foto - Yukarıda görüldüğü gibi lisede öğrenciler tüm derslerden not ortalaması 50 ve üzerindeyse sınıfı geçiyor. lisede kaç zayıfla kalınır sorusuna gelirsek 3 dersten fazla dersten zayıfınız varsa sınıfta kalırsınız.

Yukarıda görüldüğü gibi lisede öğrenciler tüm derslerden not ortalaması 50 ve üzerindeyse sınıfı geçiyor. lisede kaç zayıfla kalınır sorusuna gelirsek 3 dersten fazla dersten zayıfınız varsa sınıfta kalırsınız.

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