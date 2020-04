9. sınıf sorumlu sınıf geçme notu kaç? 9. sınıf ders geçme notu

9.sınıf ders geçme notları. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, koronavirü tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi. Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını belirten Bakan Selçuk, "Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek." Müjdesini verdi. Bakan Selçuk’un zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.” Açıklamasından sonra öğrenciler sorumlu sınıf geçme not puanı kaç olduğunu merak etmeye başladı. Peki 10. sınıf sorumlu sınıf geçme notu kaçtır? 11. sınıf sorumlu sınıf geçme notu kaçtır? 12. sınıf sorumlu sınıf geçme notu kaçtır?