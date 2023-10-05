  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
66'lık Pala Amca'nın sırrı

2023-10-05 09:04:44
66'lık Pala Amca'nın sırrı

Bayburt'un Armutlu köyünde yaşayan 'Pala' lakaplı 66 yaşındaki Bayram Aslanhan isimli vatandaş, art arda 2 kalp krizi, bir de anjiyo operasyonu geçirdi. Kalp krizine yenik düşmeyen Aslanhan, sıhhati bağ, bahçe, tarla işlerinde, çalışmada bulduğunu belirterek, tarla tırpanlamaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

#1
Foto - 66'lık Pala Amca'nın sırrı

Daha önce tarlada çalıştığı sırada ayıyı cesaretiyle korkutarak, kaçıran Pala Aslanhan, kendisini hiçbir şeyin vazgeçiremeyeceğini söyleyerek, "Tarla tırpanlamak benim için spor oluyor, ölene kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi.

#2
Foto - 66'lık Pala Amca'nın sırrı

Bağ, bahçe, tarla işlerini çok sevdiğini söyleyen Aslanhan, koca tarlada tek başına gençlere taş çıkarırcasına yonca biçti. Çocuklarının yardım talebini geri çeviren Aslanhan, spor yaptığını, tarlayla uğraşarak vaktini değerlendirdiğini sadece yardıma ihtiyacı olduğu anlarda yardım istediğini vurguladı.

#3
Foto - 66'lık Pala Amca'nın sırrı

Kalp krizi geçirdikten sonra tarlada kendisini görenlerin şaşırdığını kaydeden Aslanhan, "66 yaşındayım, 2 kalp krizi geçirdim, bir anjiyo oldum. Bunlar başımdan geçmesine rağmen hala bağ, bahçe, tarla işlerini bırakmadım. Hele bu tırpanımı hiç bırakmadım. 55 yıldır tırpanımla beraberim, ekin biçiyorum. Sıhhatimi çalışmada buldum. 66 yaşındayım ama hala daha tarla tırpanlamaya devam ediyorum. Beni görenler şaşırıyorlar, bu yaşlı adam hala ekin mi biçiyor diyorlar. Beni görenler; bu adam hasta, yorulmuyor mu, anjiyo oldu, kalp krizi geçirdi, ilaç kullanıyor diyorlar ama bu çalışma, bu tırpan hepsini silip attı. Tek başıma zor olmuyor, zaten bu iş 2-3 kişiyle olmaz. Tarla ekip-biçmeye, bağ, bahçe işlerine devam edeceğim. Ölene kadar devam edeceğim. Doktorum beni uyardı, çalışma dedi. Elini sıcak sudan soğuk suya sokma dedi. Yemek konusunda tavsiyelerde bulundu ama ben yine dinlemedim, çalışmaya devam ediyorum" dedi.

'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!
Gündem

'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!

Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bombalı terör saldırısının ardından TSK Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatıyla terörist..
Meclis'te ortalık karıştı! CHP'li üyenin burnu kırıldı
Gündem

Meclis'te ortalık karıştı! CHP'li üyenin burnu kırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye meclisi toplantısında çıkan kavgada MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a kafa a..
Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na küfürler savuran ahlaksız Eypio'ya Ekrem İmamoğlu kalkanı! İstanbul'un kurtuluş yıldönümünde sahne alacak...
Gündem

Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na küfürler savuran ahlaksız Eypio'ya Ekrem İmamoğlu kalkanı! İstanbul'un kurtuluş yıldönümünde sahne alacak...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 100. yıldönümünde Eypio adlı soytarıyı..
1,7 milyon sığınmacıdan ülkeyi terk etmeleri istendi
Dünya

1,7 milyon sığınmacıdan ülkeyi terk etmeleri istendi

Pakistan ülkede sayıları 1,7 milyonu bulan tüm Afgan sığınmacıların bu ay sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı...
Türkiye, Rusların tercihinde 3'üncü sırada! Ruslar yeni hamleyi ve Türkiye'den istediklerini duyurdu
Ekonomi

Türkiye, Rusların tercihinde 3'üncü sırada! Ruslar yeni hamleyi ve Türkiye'den istediklerini duyurdu

Türkiye'ye giden Ruslar stor perdeleri kullanılmak üzere ülkelerine perde kumaşı ithal etmek istiyor. Türkiye, Rusların tercihinde 3'üncü sı..
Merdan Yanardağ hakkında flaş gelişme! Teröristi övmenin hesabını veriyor...
Gündem

Merdan Yanardağ hakkında flaş gelişme! Teröristi övmenin hesabını veriyor...

Tele 1 canlı yayınında PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı övücü ifadeler kullanan Merdan Yanardağ için savcılık talebini açıkladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23