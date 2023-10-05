66'lık Pala Amca'nın sırrı

Kalp krizi geçirdikten sonra tarlada kendisini görenlerin şaşırdığını kaydeden Aslanhan, "66 yaşındayım, 2 kalp krizi geçirdim, bir anjiyo oldum. Bunlar başımdan geçmesine rağmen hala bağ, bahçe, tarla işlerini bırakmadım. Hele bu tırpanımı hiç bırakmadım. 55 yıldır tırpanımla beraberim, ekin biçiyorum. Sıhhatimi çalışmada buldum. 66 yaşındayım ama hala daha tarla tırpanlamaya devam ediyorum. Beni görenler şaşırıyorlar, bu yaşlı adam hala ekin mi biçiyor diyorlar. Beni görenler; bu adam hasta, yorulmuyor mu, anjiyo oldu, kalp krizi geçirdi, ilaç kullanıyor diyorlar ama bu çalışma, bu tırpan hepsini silip attı. Tek başıma zor olmuyor, zaten bu iş 2-3 kişiyle olmaz. Tarla ekip-biçmeye, bağ, bahçe işlerine devam edeceğim. Ölene kadar devam edeceğim. Doktorum beni uyardı, çalışma dedi. Elini sıcak sudan soğuk suya sokma dedi. Yemek konusunda tavsiyelerde bulundu ama ben yine dinlemedim, çalışmaya devam ediyorum" dedi.