50 yıl boyunca bekledi! Sadece 6 sene yaşayabildi

Hesna ninenin torunu Ahmet Usu, babaannesinin uzun yıllar boyunca zorlu bir hayat yaşadığını anlattı. Babaannesinin evine elektrik bağlandığı zaman çok mutlu olduğunu belirten Usu, “Yıllardır zaten dağ evinde yaşıyordu. Elektriğine falan da geç kavuştu zaten biliyorsunuz. Yani onun için zorlu bir hayat geçti diyebilirim. Ama hiçbir zaman çizgisini bozmadı güzel bir insandı. Herkesin başı sağ olsun Türkiye'de de tanınıyordu zaten. Elektriğine geç kavuştuğu için gündeme gelmişti. Güler yüzlü bir insandı sevecen herkes severdi kendisini. Kendisi herkesin Hesna ninesiydi. Allah taksiratını affetsin. Kendisi 1930 doğumluydu 93 yaşında. Bu kayıtlı olan, belki de yaşı 100'ü geçmiş de olabilir ” ifadelerini kullandı.