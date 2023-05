50 yıl boyunca bekledi! Sadece 6 sene yaşayabildi

Eskişehir’de 75’inci Yıl Mahallesi'nde yaşayan Hesna Usu, evinde 50 yıl boyunca elektrik olmadan yaşadı. Hesna nine, elektrik için başvuru yapmasına rağmen maddi nedenlerden dolayı bir türlü hayal ettiği televizyona ve buzdolabına kavuşamamıştı. 1967 yılında eşinin yaptığı evde yaşayan Hesna nine, 6 yıl önce İhlas Haber Ajansı’nın haberinden sonra yapılan çalışmalar sayesinde elektrikle tanışmıştı. 2017 yılında teknolojik aletlere ve ışığa kavuştuğunda çocuklar gibi şen olan Hesna nine, sadece 6 yıl elektrikle yaşayabildi. Hesna ninenin cenazesi evinin yakınlarındaki Kıravdan Mezarlığına defnedildi.