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Türkiye
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5 milyon liralık evden neler çIktı neler!

2023-05-24 12:41:54
5 milyon liralık evden neler çIktı neler!

Eskişehir’de çevreye kötü kokuların yayıldığı 5 milyon lira değerindeki ev, belediye ekipleri tarafından temizlendi

#1
Foto - 5 milyon liralık evden neler çIktı neler!

Daireden yaklaşık 50 ton çöp çıktı.

#2
Foto - 5 milyon liralık evden neler çIktı neler!

Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geldiği şikayeti üzerine Odunpazarı Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

#3
Foto - 5 milyon liralık evden neler çIktı neler!

Tek başına yaşadığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki Bülent K. tarafından evde çöplerin biriktirildiği belirlendi.

#4
Foto - 5 milyon liralık evden neler çIktı neler!

Zabıta personeli ile birlikte eve gelen temizlik ekibi, Bülent K.’nin kapıyı açmamasından dolayı daireye çilingir yardımı ile girdi. Yaklaşık 140 metrekarelik dairenin tüm odalarını ağzına kadar çöple dolu gören temizlik ekipleri, içerde çalışma başlattı. Dairedeki yaklaşık 50 ton çöp şehir çöplüğüne taşındı.

#5
Foto - 5 milyon liralık evden neler çIktı neler!

Temizlik çalışması 12 saat sürdü Şehit Levent Ünbaş Sokak’ta bulunan evde sabah saatlerinde başlatılan çalışma, akşam saatlerinde ancak tamamlandı.

#6
Foto - 5 milyon liralık evden neler çIktı neler!

Belediye personelin 12 saatte temizlediği evden 16 kamyon çöp çıktığı öğrenildi.

#7
Foto - 5 milyon liralık evden neler çIktı neler!

Temizlik çalışmasının ardından dairede ilaçlama yapıldı.

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