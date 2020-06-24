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Ekonomi
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24 Haziran anlık canlı altın alış ve satış fiyatları ne kadar?

2020-06-24 08:20:51
24 Haziran anlık canlı altın alış ve satış fiyatları ne kadar?

23 Haziran anlık, güncel altın fiyatları listesi, haberimizin detayında saklı! Altın almalı mı, satmalı mı?" diye düşünenlerin satış aşamasına geçtiği dönemde, gram altın 390 liradan işlem görüyor. Peki ama çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar? Alış ve satış değerlerindeki son durum ne? İşte yatırımcıların ve özellikle düğün yapacak olanların yakından takip ettiği altın fiyatları...

#1
Foto - ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.768,77 - Satış fiyatı:1.769,24

ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.768,77 - Satış fiyatı:1.769,24

#2
Foto - CUMHURİYET ALTIN - Alış fiyatı:2.525,60 - Satış fiyatı:2.538,80

CUMHURİYET ALTIN - Alış fiyatı:2.525,60 - Satış fiyatı:2.538,80

#3
Foto - YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.262,80 - Satış fiyatı:1.273,30

YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.262,80 - Satış fiyatı:1.273,30

#4
Foto - 22 AYAR ALTIN BİLEZİK - Alış fiyatı:353,70 - Satış fiyatı:355,50

22 AYAR ALTIN BİLEZİK - Alış fiyatı:353,70 - Satış fiyatı:355,50

#5
Foto - REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.558,07 - Satış fiyatı:2.571,75

REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.558,07 - Satış fiyatı:2.571,75

#6
Foto - KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.560,29 - Satış fiyatı:2.574,00

KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.560,29 - Satış fiyatı:2.574,00

#7
Foto - ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:633,30 - Satış fiyatı:637,40

ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:633,30 - Satış fiyatı:637,40

#8
Foto - GRAM ALTIN - Alış fiyatı:389,25 - Satış fiyatı:389,35

GRAM ALTIN - Alış fiyatı:389,25 - Satış fiyatı:389,35

#9
Foto - 22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:351,64 - Satış fiyatı:365,24

22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:351,64 - Satış fiyatı:365,24

#10
Foto - 18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı:230,80

18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı:230,80

#11
Foto - 14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:217,59 - Satış fiyatı:252,56

14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:217,59 - Satış fiyatı:252,56

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