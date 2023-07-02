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Ekonomi
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20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor! 2023 Temmuz zammı

2023-07-02 09:37:53
20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor! 2023 Temmuz zammı

Emekli ve memur Temmuz zammı önümüzdeki hafta netleşiyor. Zamlı maaşlar, 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de kademeli zam formülü var. Refah payı ile emekliye zam ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte detaylar...

#1
Foto - 20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor! 2023 Temmuz zammı

20 milyon emekli ve memur zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranı sonrası 6 aylık rakamlar refah payı hariç kesinleşecek. Daha sonra Bakanlığın yaptığı çalışma devreye girecek ve maaşlar ek zam ile artacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Meclis'e gelecek bir torba yasa ile birlikte hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulanacak. Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek. Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor.

#2
Foto - 20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor! 2023 Temmuz zammı

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK Yasada 'En düşük memur maaşı 22 bin lira olmuştur" şeklinde bir düzenleme yer alacak. Ancak nasıl uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek.

#3
Foto - 20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor! 2023 Temmuz zammı

BAKAN YARDIMCISI TOPLANTI YAPTI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem Maliye Bakanlığı bürokratları ve SGK yetkilileriyle bu konuda bir toplantı yaptı. Toplantının konusu taban maaşın 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili formüller ve SSK Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL olan en düşük maaşlarının yükseltilmesiydi.

#4
Foto - 20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor! 2023 Temmuz zammı

masaya taban maaş artışı ile ilgili birkaç formül geldi. Buna göre şimdi aile yardımı dahil 11.800 lira civarında olan en düşük maaşın öncelikli olarak seyyanen 22 bin lira yapılması ilk formül olarak tartışıldı. Bunun yanında 5 bin lira gibi bir seyyanen zam ve yüzde 30 civarında bir artış ile 22 bin liraya tamamlanması söz konusu oldu. Son formül ise yüzde 86 civarında bir artış ile en düşük maaşın 22 bin lira yapılması olarak belirlendi.

#5
Foto - 20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor! 2023 Temmuz zammı

SEYYANEN ZAM ARTI ORAN Ancak üzerinde en çok durulan konu ise seyyanen zam ve ardından yüzde 30 civarında zam yapılması oldu. Böylece taban maaşlara seyyanen zam ve yüzde 30 zam yapılması diğer tüm memurlara da yüzde 30 zam yapılması formülü benimsendi. Ancak çalışmalar devam ediyor. Maliye Bakanlığı bürokratları rakamlar üzerinde çalışmalarını tamamladıktan sonra konu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verildikten sonra yasal düzenleme olarak Meclis'e gelecek.

#6
Foto - 20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor! 2023 Temmuz zammı

EMEKLİLER NASIL YARARLANACAK? Memur maaşlarında taban maaşa yapılan artışın emekli memurlar için de geçerli olması formülü de bulunuyor. Böylece en düşük memur maaşı seyyanen zam artı yüzde 30 artış şeklinde yükseltilebilecek. Taban maaşın dışındakiler ise refah payı ile birlikte yüzde 30 zam alacaklar. Ancak bu konuda da çalışmalar devam ediyor ve 3 Temmuz pazartesi günü rakamların kesinleşmesi bekleniyor.

#7
Foto - 20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor! 2023 Temmuz zammı

SSK VE BAĞ-KUR'DA DURUM FARKLI SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise taban maaş 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu rakamın da yengiden yükseltilmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Burada en az 1000 TL'lik bir artış öngörülüyor. Böylece en düşük maaş 8.500 TL'ye çıkmış olacak. Ancak burada masaya gelen formüller arasında en düşük emekli maaşının 10 bin lira yapılması da söz konusu olacak. KADEMELİ ARTIŞ VAR 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için ise enflasyon ve refah payı dışında bir formül düşünülüyor. Burada kademeli artışlar söz konusu olabilecek. 7.500-10.000 TL arasına yüzde 45, 10.000-15.000 TL arasına yüzde 40, 15.000-20.000 TL arasına yüzde 35 ve 20 bin TL'den fazla maaşlara da yüzde 30 olmak üzere artış yapılması düşünülüyor. Böylece emeklilerin ve memurların en düşük artışı yüzde 30 olacak. Taban maaş düşünüldüğünde de en yüksek artış yüzde 86'yı bulacak. EMEKLİYE ZAM VE MEMUR ZAMMI FORMÜLLERİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 1.formül: 11.800+ 10.200= 22.000 TL 2.formül: 11.800 +5.000 = 16.800 X 0 = 22.000 TL 3. Formül: 11.800 X ? = 22.000 SSK VE BAĞ-KUR KADEMELİ ARTIŞ MAAŞ ARTIŞ ORANI 7.500-10.000 TL => E 10.001-15.000 TL => @ 15.001-20.000 TL => 5 20.001 ve üzeri => N DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI Mevcut maaş: 7.901 TL Yüzde 86 artış ile: 14.695 TL

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