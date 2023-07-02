20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor! 2023 Temmuz zammı

SSK VE BAĞ-KUR'DA DURUM FARKLI SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise taban maaş 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu rakamın da yengiden yükseltilmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Burada en az 1000 TL'lik bir artış öngörülüyor. Böylece en düşük maaş 8.500 TL'ye çıkmış olacak. Ancak burada masaya gelen formüller arasında en düşük emekli maaşının 10 bin lira yapılması da söz konusu olacak. KADEMELİ ARTIŞ VAR 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için ise enflasyon ve refah payı dışında bir formül düşünülüyor. Burada kademeli artışlar söz konusu olabilecek. 7.500-10.000 TL arasına yüzde 45, 10.000-15.000 TL arasına yüzde 40, 15.000-20.000 TL arasına yüzde 35 ve 20 bin TL'den fazla maaşlara da yüzde 30 olmak üzere artış yapılması düşünülüyor. Böylece emeklilerin ve memurların en düşük artışı yüzde 30 olacak. Taban maaş düşünüldüğünde de en yüksek artış yüzde 86'yı bulacak. EMEKLİYE ZAM VE MEMUR ZAMMI FORMÜLLERİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 1.formül: 11.800+ 10.200= 22.000 TL 2.formül: 11.800 +5.000 = 16.800 X 0 = 22.000 TL 3. Formül: 11.800 X ? = 22.000 SSK VE BAĞ-KUR KADEMELİ ARTIŞ MAAŞ ARTIŞ ORANI 7.500-10.000 TL => E 10.001-15.000 TL => @ 15.001-20.000 TL => 5 20.001 ve üzeri => N DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI Mevcut maaş: 7.901 TL Yüzde 86 artış ile: 14.695 TL