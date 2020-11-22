15 Temmuz gecesi FETÖ'nün oyununu bozan komutan Hakk'a yürüdü

“Ona Albay demek yakışıksız olur, o vatan haini beni aradı, sıkıyönetim ilan edildiğini, önce Valilik ve Emniyet binaları ile Belediye binalarını ablukaya almamı istedi. Ben ise emre uymayacağımı söylemem üzerine ‘seni yüce divanda yargılatırım’ diyerek beni tehdit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri cani, katil değildir. Bunlar TSK üniforması giymiş bir avuç teröristtir. TSK, devletine, milletine silah sıkmaz. Bu vatan haini gece beni arayarak, Ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini, Kahramanmaraş Valiliğini, Emniyet Müdürlüğünü, Büyükşehir Belediyesini zırhlı araçlarla ablukaya almamı ve çevre yollar ile kentin ana arterlerine de zırhlı araçlar yerleştirmemi istedi. Ben de bu kanunsuz emre uymayacağımı belirttim. Bunun üzerine o vatan haini beni ‘emrimi yerine getirmezsen seni yüce divanda yargılatırım’ diyerek tehdit etti. Hemen Kahramanmaraş Valimiz Vahdettin Özkan’ı arayarak, Tugay’da hiçbir hareketliliğin olmayacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak devletimizin, milletimizin ve vatanımızın yanında olduğumuzu söyledim. Biz her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız. Onlar asker olamazlar, onlar bir avuç vatan haininden başka bir şey değiller. Buradaki rütbeli arkadaşları da toplayarak hiçbir hareketliliğin yaşanmaması emrini verdim. Daha sonra Kahramanmaraş Valiliğimizin başkanlığındaki Valilik toplantı salonundaki toplantıya katıldım. Ben şunu söylemek istiyorum; Türk askeri cani değildir, katil hiç değildir. Türk askeri, ne devletine, ne milletine ne de bu vatana silah doğrultmaz. Onlar TSK içerisinde TSK üniforması giymiş terörist sürüleridir.