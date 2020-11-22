  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

15 Temmuz gecesi FETÖ'nün oyununu bozan komutan Hakk'a yürüdü

Günün en çok beğenilen ve paylaşılan fotoğraflarını yine sosyal medya kullanıcıları seçti

İzdihama dönen cenaze törenine 200 bin kişi katıldı

Fiyatı balı geçen bu dut çok özel

İstanbul'da kuyruklar oluştu! Şaşırtmayan manzaralar

Manzara şoke etti! Onlarca araç teker teker geri döndü

Pompeo tarihi bir görüşme yapacaktı! Roketli saldırı düzenlendi

Peki, samimi Müslümanları ordudan atan pek kıymetli paşalarınız, bu adamları niye görememiş!

İşte kokuşmuş mahallenin çirkin yüzü...İrem Derici'den ahlaksız teklif! Hakaretler edip ağzını bozdu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Hızır Çakırbeyli karakterini oynayan Oktay Kaynarca'nın veliahtı bakın kim oldu
Gündem
14
15 Temmuz gecesi FETÖ'nün oyununu bozan komutan Hakk'a yürüdü

2020-11-22 20:31:44
15 Temmuz gecesi FETÖ'nün oyununu bozan komutan Hakk'a yürüdü

15 Temmuz kanlı darbe girişimini emirlere uymayarak FETÖ'nün planlarını bozan komutan, hayatını kaybetti.

#1
Foto - Fetullahçı Terör Örgütü, Türkiye'de iç çatışma çıkarmayı hedefleyerek hükümete darbe girişimi gerçekleştirmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Türkiye'de iç çatışma çıkarmayı hedefleyerek hükümete darbe girişimi gerçekleştirmişti.

#2
Foto - Başta önemli şehirler ve kışlalar olmak üzerek birçok askeri birimlere sızan FETÖ'cü darbeciler, 15 Temmuz gecesi harekete geçmişti.

Başta önemli şehirler ve kışlalar olmak üzerek birçok askeri birimlere sızan FETÖ'cü darbeciler, 15 Temmuz gecesi harekete geçmişti.

#3
Foto - O gece millet ile vatansever subaylar, darbeye ve FETÖ'cü subaylara karşı birlikte mücadele etti.

O gece millet ile vatansever subaylar, darbeye ve FETÖ'cü subaylara karşı birlikte mücadele etti.

#4
Foto - Darbeye karşı koyan kahramanlardan biri de 5.Zırhlı Tugay Komutan yardımcısı oldu...

Darbeye karşı koyan kahramanlardan biri de 5.Zırhlı Tugay Komutan yardımcısı oldu...

#5
Foto - Bugün gelen habere göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kahramanmaraş'ta darbeci komutanların emirlerine uymayarak, planlarını bozan dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcı vekili Albay Bayram Ölçücüoğlu hayatını kaybetti.

Bugün gelen habere göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kahramanmaraş'ta darbeci komutanların emirlerine uymayarak, planlarını bozan dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcı vekili Albay Bayram Ölçücüoğlu hayatını kaybetti.

#6
Foto - Dönemin Kahramanmaraş Garnizon Komutanı darbeci Albay Uzay Şahin, Kahramanmaraş'ta bulunan stratejik binaların abluka altına alınması emrini vermişti.

Dönemin Kahramanmaraş Garnizon Komutanı darbeci Albay Uzay Şahin, Kahramanmaraş'ta bulunan stratejik binaların abluka altına alınması emrini vermişti.

#7
Foto - Albay Bayram Ölçücüoğlu ise verilen emirlere uymayarak kanlı girişimi engellemişti.

Albay Bayram Ölçücüoğlu ise verilen emirlere uymayarak kanlı girişimi engellemişti.

#8
Foto - Ölçücüoğlu darbe girişiminin ardından kısa bir süre önce Marmara Ereğlisi Garnizon Komutanı olarak atanmıştı.

Ölçücüoğlu darbe girişiminin ardından kısa bir süre önce Marmara Ereğlisi Garnizon Komutanı olarak atanmıştı.

#9
Foto - Evli ve bir çocuk babası olan Ölçücüoğlu 51 yaşında görevinin başında hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olan Ölçücüoğlu 51 yaşında görevinin başında hayatını kaybetti.

#10
Foto - Ölçücüoğlu, son olarak 10 Kasım törenlerinde görüntülenmişti.

Ölçücüoğlu, son olarak 10 Kasım törenlerinde görüntülenmişti.

#11
Foto - Ölçücüoğlu’nun ani ölümü Türk Silahlı Kuvvetleri personeli arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Ölçücüoğlu’nun ani ölümü Türk Silahlı Kuvvetleri personeli arasında büyük üzüntüye neden oldu.

#12
Foto - DARBE GECESİNİ ANLATMIŞTI - Albay Bayram Ölçücüoğlu darbe girişiminin ardından verdiği bir mülakatta o geceyi şu sözlerle anlatmıştı:

DARBE GECESİNİ ANLATMIŞTI - Albay Bayram Ölçücüoğlu darbe girişiminin ardından verdiği bir mülakatta o geceyi şu sözlerle anlatmıştı:

#13
Foto - “Ona Albay demek yakışıksız olur, o vatan haini beni aradı, sıkıyönetim ilan edildiğini, önce Valilik ve Emniyet binaları ile Belediye binalarını ablukaya almamı istedi. Ben ise emre uymayacağımı söylemem üzerine ‘seni yüce divanda yargılatırım’ diyerek beni tehdit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri cani, katil değildir. Bunlar TSK üniforması giymiş bir avuç teröristtir. TSK, devletine, milletine silah sıkmaz. Bu vatan haini gece beni arayarak, Ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini, Kahramanmaraş Valiliğini, Emniyet Müdürlüğünü, Büyükşehir Belediyesini zırhlı araçlarla ablukaya almamı ve çevre yollar ile kentin ana arterlerine de zırhlı araçlar yerleştirmemi istedi. Ben de bu kanunsuz emre uymayacağımı belirttim. Bunun üzerine o vatan haini beni ‘emrimi yerine getirmezsen seni yüce divanda yargılatırım’ diyerek tehdit etti. Hemen Kahramanmaraş Valimiz Vahdettin Özkan’ı arayarak, Tugay’da hiçbir hareketliliğin olmayacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak devletimizin, milletimizin ve vatanımızın yanında olduğumuzu söyledim. Biz her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız. Onlar asker olamazlar, onlar bir avuç vatan haininden başka bir şey değiller. Buradaki rütbeli arkadaşları da toplayarak hiçbir hareketliliğin yaşanmaması emrini verdim. Daha sonra Kahramanmaraş Valiliğimizin başkanlığındaki Valilik toplantı salonundaki toplantıya katıldım. Ben şunu söylemek istiyorum; Türk askeri cani değildir, katil hiç değildir. Türk askeri, ne devletine, ne milletine ne de bu vatana silah doğrultmaz. Onlar TSK içerisinde TSK üniforması giymiş terörist sürüleridir.

“Ona Albay demek yakışıksız olur, o vatan haini beni aradı, sıkıyönetim ilan edildiğini, önce Valilik ve Emniyet binaları ile Belediye binalarını ablukaya almamı istedi. Ben ise emre uymayacağımı söylemem üzerine ‘seni yüce divanda yargılatırım’ diyerek beni tehdit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri cani, katil değildir. Bunlar TSK üniforması giymiş bir avuç teröristtir. TSK, devletine, milletine silah sıkmaz. Bu vatan haini gece beni arayarak, Ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini, Kahramanmaraş Valiliğini, Emniyet Müdürlüğünü, Büyükşehir Belediyesini zırhlı araçlarla ablukaya almamı ve çevre yollar ile kentin ana arterlerine de zırhlı araçlar yerleştirmemi istedi. Ben de bu kanunsuz emre uymayacağımı belirttim. Bunun üzerine o vatan haini beni ‘emrimi yerine getirmezsen seni yüce divanda yargılatırım’ diyerek tehdit etti. Hemen Kahramanmaraş Valimiz Vahdettin Özkan’ı arayarak, Tugay’da hiçbir hareketliliğin olmayacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak devletimizin, milletimizin ve vatanımızın yanında olduğumuzu söyledim. Biz her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız. Onlar asker olamazlar, onlar bir avuç vatan haininden başka bir şey değiller. Buradaki rütbeli arkadaşları da toplayarak hiçbir hareketliliğin yaşanmaması emrini verdim. Daha sonra Kahramanmaraş Valiliğimizin başkanlığındaki Valilik toplantı salonundaki toplantıya katıldım. Ben şunu söylemek istiyorum; Türk askeri cani değildir, katil hiç değildir. Türk askeri, ne devletine, ne milletine ne de bu vatana silah doğrultmaz. Onlar TSK içerisinde TSK üniforması giymiş terörist sürüleridir.

Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler
Ekonomi

Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler

Türkiye, gelişmekte olan 8 Müslüman ülkenin kurduğu Gelişen 8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) uçak sanayilerinin merkezi ve teknik bakım..
Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir
Gündem

Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın sözlerine ilişkin çarpıcı bir açıklama yap..
Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu...
Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini bir öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye ile AB’nin ekon..
Ökten Hoca’yı dualarla andık
Gündem

Ökten Hoca’yı dualarla andık

Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celale..
İlk olarak SOM-J'de kullanılacak! Seri üretim için geri sayım başladı
Teknoloji

İlk olarak SOM-J'de kullanılacak! Seri üretim için geri sayım başladı

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, "Milli Turbojet Motoru'nun son aşaması olan kalifikasyon testlerinin en ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay