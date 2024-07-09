14 yılda 9 milyon tane biriktirdi

Geri dönüşüm malzemeleri toplayarak birçok öğrenciye burs desteği verdiğini ve okulu biten onlarca öğrencinin doktor, avukatlık gibi meslek sahibi olduğunu belirten Gökçe, “Kapak toplamak için çok emek harcıyorum, çöplerin içinden çıkarıyorum. Kirlilerse yıkıyorum. Evimin bodrum katında depoluyorum. Bu artık benim için bir aşk haline geldi. Bu artık benim hayatım oldu. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Sadece tekerlekli sandalye almıyorum, eğitim öğretim dönemi öğrencilere burs veriyorum. Burs verdiğim öğrencilerden avukat, doktor olup çok iyi yerlere gelenler oldu. Onları gördükçe gururlanıyorum. Sokak hayvanlarına mama alıyorum. Herkese bir faydam dokunsun istiyorum” dedi.