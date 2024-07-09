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Yaşam
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14 yılda 9 milyon tane biriktirdi

2024-07-09 23:28:48
14 yılda 9 milyon tane biriktirdi

Bursa'da yaşayan Nazım Gökçe, 14 yılda 9 milyon kapak topladı. Gökçe elde ettiği gelirle engellilere tekerlekli sandalye bağışladı.

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Foto - 14 yılda 9 milyon tane biriktirdi

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Nazım Gökçe emekli olduktan sonra hayatını hayır işlerine adadı. Fabrikadan emekli olduktan sonra sokak sokak gezerek çöplerde bulduğu kapakları biriktiren Gökçe, geri dönüşüm merkezlerine satarak onlarca engellilerin yüzünü güldürdü.

#2
Foto - 14 yılda 9 milyon tane biriktirdi

Engelli bireylere tekerlekli sandalye vermesinin yanı sıra eğitim öğrenim döneminde öğrencilere burs veren Gökçe, burs ücretini de çöplerden topladığı kapak geliriyle elde etti.

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Foto - 14 yılda 9 milyon tane biriktirdi

Evinin bodrumunda yaklaşık 200 bine yakın kapak olduğunu belirten Gökçe, yeni aldığı tekerlekli sandalyeyi muhtarlık vasıtasıyla bir engelli vatandaşa bağışlayacağını söyledi.

#4
Foto - 14 yılda 9 milyon tane biriktirdi

Emekliliğinin ardından hayatını insanlara yardım etmeye adadığını ve kapak toplayarak birçok kişiye fayda sağladığını söyleyen Nazım Gökçe, “14 yıldır kapak topluyorum. Bazen de yardım dernekleri için geri dönüşümler topluyorum. Emekli olduktan sonra kendimi hayır işlerine adadım. Benim hayatım çok kötü geçti, çocukluğumu bile yaşayamadım. Bir fabrikada 17 yıl boyunca hiç izin kullanmadan örnek bir vatandaş olarak çalıştım ve emekli oldum. Artık insanlara yardım ederek vakit geçiriyorum.

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Foto - 14 yılda 9 milyon tane biriktirdi

Şu an 200 bine yakın kapak var. Belirli bir yoğunluğa oluşunca satıp tekerlekli sandalye alıyorum. İhtiyacı olanlara veriyorum. Bazı derneklere bağışladım. 14 yıl boyunca 20'yi aşkın tekerlekli sandalye bağışladım. Son aldığım tekerlekli sandalyeyi de mahalle muhtarımıza vereceğim ve bir engelli kardeşimize hediye edeceğiz. Bu güne kadar 8 milyonu aşkın kapak topladım, 9 milyona yaklaştım” diye konuştu.

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Foto - 14 yılda 9 milyon tane biriktirdi

Geri dönüşüm malzemeleri toplayarak birçok öğrenciye burs desteği verdiğini ve okulu biten onlarca öğrencinin doktor, avukatlık gibi meslek sahibi olduğunu belirten Gökçe, “Kapak toplamak için çok emek harcıyorum, çöplerin içinden çıkarıyorum. Kirlilerse yıkıyorum. Evimin bodrum katında depoluyorum. Bu artık benim için bir aşk haline geldi. Bu artık benim hayatım oldu. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Sadece tekerlekli sandalye almıyorum, eğitim öğretim dönemi öğrencilere burs veriyorum. Burs verdiğim öğrencilerden avukat, doktor olup çok iyi yerlere gelenler oldu. Onları gördükçe gururlanıyorum. Sokak hayvanlarına mama alıyorum. Herkese bir faydam dokunsun istiyorum” dedi.

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