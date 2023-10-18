2023-10-18 17:55:50 125 kilogram çöp toplandı! Chery Türkiye’den bir anlamlı etkinlik daha
Otomotiv devi Chery, dünya genelinde 150 farklı noktada 9 bini aşkın kullanıcısıyla buluştuğu “With Chery With Love” (WCWL) etkinliklerini Türkiye’de düzenlemeye devam ediyor. İstanbul’da düzenlenen “With Chery With Love” etkinliğinde bu defa TIGGO7 PRO sahipleri bir araya geldi. Etkinlik kapsamında 70’i aşkın Chery TIGGO7 sahibi ve aileleri, Chery’nin Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile yaptığı iş birliği kapsamında Riva Galera koyunu temizledi. 25 Chery TIGGO7 PRO sahibi ve aileleri ile etkinliğe gelen kullanıcılar, sahili temizledikten sonra Castello di Riva Oteli’nde düzenlenen brunch’ta birlikte keyifli bir gün geçirdiler.