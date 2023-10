125 kilogram çöp toplandı! Chery Türkiye’den bir anlamlı etkinlik daha

Mart 2023’te Türkiye pazarına giren Chery, ülkemizdeki dördüncü “With Chery With Love” (WCWL) etkinliğinde TIGGO7 PRO kullanıcılarını Castello Di Riva Otel’de ağırladı. Birbirinden yeni ve renkli 25 adet TIGGO7 PRO ve 70’i aşkın kullanıcı ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen “With Chery With Love” (WCWL) etkinliği, Deniz Temiz Derneği’nin (TURMEPA) sürdürdüğü temiz deniz mücadelesine destekle başladı. Kişi ve kurumların gönüllü katılımını teşvik eden “Kıyı Temizleme Etkinliği”nde Riva Galera koyunda temizlik yapıldı. Chery’nin deniz ve kıyıların korunması için gösterdiği kurumsal duyarlılık ile Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile yapılan iş birliğine, TIGGO7 PRO sahipleri ve aileleri, 1 saat içinde, plastik, kağıt, cam şişe, gıda ambalajları vb. atıklardan oluşan, yaklaşık 125 kilogram çöp toplayarak önemli bir katkı sağladı. Yeni bir SUV olarak Chery TIGGO7 PRO’yu tercih eden kullanıcılar, hem kendileri gibi karar veren onlarca yeni insanla tanışarak sosyal bir bağ kurdular hem de sahili temizleyerek sosyal bir sorumluluk bilincini Chery Türkiye ile pekiştirdiler. Yeni dostlukların ve bağlantıların kurulduğu “With Chery With Love” (WCWL) etkinliği, Castello Di Riva Otel’de gerçekleşen brunch ile son buldu. 2023 itibarıyla Chery, dünya genelinde 150’yi aşkın WCWL etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlikler, Rusya, Orta Asya, Brezilya, Şili, Meksika, Peru, Kazakistan, Irak, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Mısır, Güney Afrika ve Ekvador gibi ülkelerdeki müşterilere yönelik olarak düzenlendi.