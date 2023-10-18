125 kilogram çöp toplandı! Chery Türkiye’den bir anlamlı etkinlik daha

Uzun süredir otomobil kullanıcılarına küresel çapta yüksek teknolojili ve üst düzey kaliteye sahip ürünleri sunmaya odaklanan Chery, C-SUV segmentindeki TIGGO7 PRO modeliyle kısa sürede kullanıcıların ilgisini ve beğenisini kazandı. C-SUV segment satışlarında sürekli podyumda yer alan, bazı aylarda da en fazla satılan seçenek olan TIGGO7 PRO, tasarımı, teknolojisi ve güvenlik donanımıyla yeni bir seyahat deneyimi sunuyor. İç mekanında sahip olduğu ileri teknolojiyi hissettiren C-SUV’un kokpitteki 12,3 inçlik tam ekran LCD gösterge, 7 inçlik LCD gösterge ve 10,25 inçlik ultra net merkezi kontrol ekranından oluşan üç ekranlı yapısı, lüks ve teknolojinin uyumlu birleşimini temsil ediyor. Ayrıca merkezi kontrol ekranı havada süzülen tasarımıyla lüks duygusunu daha da güçlendiriyor. Ekran, gelişmiş çözünürlük ve dokunmatik geri bildirim düzeyine de sahip. Kullanıcıların eğlence ve pratiklik gereksinimlerini; klima, sunroof, müzik, navigasyon ve benzeri işlevler için sesli kontrol özelliği karşılıyor. Akıllı otomobil döneminin kapılarını aralayan TIGGO 7 PRO; anahtarsız giriş, tek tuşla çalıştırma, elektrikli katlanır yan aynalar, elektronik vites seçicisi, EPB ve AUTOHOLD, yüksek çözünürlüklü geri vites görüntüleri, 360 derece panoramik görüntüler ve kablosuz şarj gibi birçok akıllı teknolojiyi kullanıma sunuyor. Chery TIGGO7 PRO, mükemmel tasarımı ve genel gövde yapısıyla kullanıcılara konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor. 4500 mm uzunluk ve 2670 mm aks mesafesi ile ferah bir iç hacmin işaretlerini veren TIGGO7 PRO, 5 kişilik kullanımda 475 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Farklı kullanım gereksinimlerini karşılamak üzere arka koltukların katlanmasıyla bu hacim 1500 litreye kadar ulaşıyor. TIGGO7 PRO, 6 yönlü elektrikli ön koltuklar ve koltuk ısıtması ile sürücüye gelişmiş bir konfor ve rahatlık seviyesi sağlıyor. Koltuk minderi kalın yan desteklere, koltuk sırtlığı ise güçlü yan desteklere sahip. Bu ergonomik tasarımın da katkısıyla ister günlük işe gidiş-gelişler isterse de uzun soluklu yolculuklar olsun TIGGO 7 PRO rahat ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşatıyor.