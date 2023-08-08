2023-08-08 11:55:43 10 yıl boyunca uğraştığı şeye bakın! Bu Dani̇markalının yaptığını ki̇mse yapmadı
Danimarka'da doğup büyüyen Torbjorn Pedersen, babasının yolladığı bir makale ile hayatını değiştirdi. Hiç uçak kullanmadan dünyadaki tüm ülkeleri gezmeye karar veren Pedersen, hedefini 10 yılda tamamladı. Yolculuğu sırasında neler yaşadığını ise çektiği bir video ile anlattı. Gemicilik ve lojistik alanında çalışan, "Thor" lakabını kullanan Pedersen'in macerası, 2013'te babasından gelen elektronik postayla başladı. Babasının gönderdiği makalede, şu ana kadar hiç kimsenin uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri dolaşmadığı yazıyordu. Pedersen, bunun üzerine hava yolu kullanmadan dünyayı gezmek için araştırmalara başladı. Aylar süren araştırmaların ardından planını yapan Pedersen, 34 yaşındayken 10 Ekim 2013'te, tüm ülkeleri kapsayan seyahat için, turunu tamamlamadan dönmemek üzere, Danimarka'dan ayrıldı.