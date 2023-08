10 yıl boyunca uğraştığı şeye bakın! Bu Dani̇markalının yaptığını ki̇mse yapmadı

Pahalı ülkelerde günlük 20 doların yeterli olmayacağını vurgulayan Pedersen, "Seyahat ettiğim gemilerin çoğunda onlar beni davet etti ve benden ücret almadılar. Tokyo'da iken bir aile beni davet etti ve onlarla kaldım. Bana yemek yaptılar. Ne yemek ne de kalmak için para harcadım, sadece ulaşım ücreti ödedim." dedi. Torbjorn Pedersen, Hong Kong'da kaldığı 2 yıl boyunca hiç kira ödemediğini, ilk başlarda bir ailenin yanında konakladığını, daha sonra boş olan bir evde kaldığını aktardı. Pedersen, birçok anı biriktirdiğini bazen de her şeyin bittiğini düşündüğünü belirterek, şunları paylaştı: "Bu seyahatte çok zor zamanlarım oldu. Kuzey Atlantik'te kış aylarında bir konteynır gemisindeydim. Hava fırtınalıydı ve 7 metrelik dalgalar vardı. Geminin batacağını ve her şeyin sona ereceğini düşündüm, neyse ki öyle olmadı. Birkaç kez silah doğrultuldu. Onlardan birinde, hayatımın son gününün son saniyeleri olduğunu düşündüm. Her şey kontrol dışına çıkmıştı. Bugün burada olduğum için şanslıyım."