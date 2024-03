Škoda, her modelinde olduğu gibi Kamiq ve Scala modellerinde de güvenlikten ödün vermedi. Sürücünün yaşamını kolaylaştıran asistanların yanı sıra her iki modelde de zengin güvenlik sistemleri yer alıyor. Yaya Algılama Özellikli Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Çoklu Çarpışma Freni, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi ve Manevra Frenleme Fonksiyonu tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte Kamiq ve Scala’da ilk kez Full LED Matrix Ön Far Grubu ve Köşe Dönüş Özellikli LED Ön Sis Farları da sunuluyor. Euro NCAP bağımsız çarpışma testlerinden 5 yıldız alan Scala ve Kamiq en üst düzey korumayı sağlıyor.