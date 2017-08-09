Düzce’de fındık harmana indi

Düzce’nin bazı bölgelerinde fındık sezonu başladı. Yüksek kesimlerde bazı bölgelerde toplanan fındık harmana indi. Ürününü toplayan vatandaş şimdi yeni ve yüksek fiyat beklentisine girdi. Gümüşovalı fındık üreticisi Halis Kuş bahçelerde hasadın başladığını söylerken, evinin önünde harmanladığı fındık için fiyat beklentisinin 10 liranın üzerinde olduğunu ifade etti. Kuş, “Fındık şu an sahipsiz. TMO’nun devreye girmesi gerekiyor. Köyde kimse olmadığı için mecburen evin önüne indirdim. Randıman bu sene iyi. Devletimiz veya fındığı pazarlayanlar iyi para verirlerse çok güzel olur. Şu anda 8 lira diyorlar. Fındık 12 liranın altında olursa kurtarmaz milleti. Söylentiler 8 lira olacağı yönünde. Hiç olmazsa 10 liranın üzerinde olmalı ki vatandaş biraz rahat eder. Karadeniz’de bazı yerlerde hiç yok diyorlar, rekolte az bu sene. Ne yazık ki köylünün malı böyle oluyor. Fındıkçıların eline bırakırlarsa köylüyü, durumumuz zor" dedi.

Halis Kuş, evinin önüne serdiği fındığın kurumasını bekliyor.