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Bu robot bu alanda dünyada çığır açacak

Dr. Koray Erdoğan,TÜBİTAK iş birliğiyle ekim için başvuran kişinin başındaki saçların sayısını ve kalınlıklarını optik olarak saniyeler içinde ölçebilecek bir robot geliştirdi.

13 Şubat 2018 Salı 12:55
Bu robot bu alanda dünyada çığır açacak

Saç ekimi konusunda geliştirdiği ve patentlerini aldığı teknik, yazılım ve aletlerle bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden kabul edilen Dr. Erdoğan, şimdi de TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirdiği robot ile "devrim" yapmaya hazırlanıyor.

Dünya FUE Enstitüsü'nde başkan yardımcılığı görevi de bulunan Dr. Koray Erdoğan, 2000 yılında İstanbul'da kurduğu kliniğinde saç ekimi alanında önemli buluşlara imza attı.

Başın arkasından alınan ve saç dökülmesi olan alanlara ekilen graftlerin ekim sırasında zarar görmesini önlemek için kendi adını taşıyan Koray Erdogan Embedding Placer (KEEP) adlı bir alet geliştiren Erdoğan, ayrıca saçların kökleriyle nakledilmesinin önünü açan yöntem Follicular Unit Extraction'da (FUE) Manuel Ardışık Tekniğe de imza attı.

Saçların kesilmeden, uzun haliyle ekimini sağlayan Long Hair FUE'nin de patentini alan Erdoğan, ayrıca "Coverage Value" adı verilen hesaplama tekniği ile "Graft Calculator" adlı uygulamanın da fikir babası. Hem geliştirdiği teknikler hem de patentini aldığı alet ve yazılımlarla saç ekimi konusunda dünyanın önde gelen isimleri arasında sayılan Erdoğan, şimdi de "Saç ekiminde bir devrim" diye nitelendirdiği robotu sektöre tanıtmaya hazırlanıyor. 

Dr. Koray Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu robot dünyada saç ekiminde çığır açacak. Robot, tek tek fotoğraflarını çekmeye gerek kalmadan bütün kafayı tarayacak. Hem kökleri çıkaracağımız bölgede hem de ekim yapacağımız bölgede saçların kalınlıklarını ve sayısını optik sistemle ölçecek." dedi.

Erdoğan, "Bunun hakikaten saç ekiminde büyük bir devrim olacağını düşünüyorum. Operasyondan sonra da kaç kök ekildiğini, santimetrekareye kaç kök yerleştirildiğini öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 12:55
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  6. Dr. Koray Erdoğan
  7. Saç
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