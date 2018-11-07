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Yumurta akının cilde muhteşem faydası

Yumurta başlı başına protein ve besin kaynağı iken vücuda pek çok fayda sağlar. Ama bununla kalmayıp cilde de oldukça yarar sağlamaktadır.

07 Kasım 2018 Çarşamba 22:57
Yumurta akının cilde muhteşem faydası

YUMURTA AKININ FAYDASI

 Yumurta akı da yüksek kaliteli proteinleri içerisinde barındırdığı için saç ve ten üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı bu ideal ürünler arasında yer almaktadır. Yumurta akı vücut için gerekli olan B kompleks vitaminleri ve protein yönünden çok zengindir. Ayrıca selenyum içeriği ile damar sertleşmesini önler ve bazı kanser türlerinden koruma sağladığı yönünde klinik araştırma sonuçları bulunmaktadır. 

YUMURTA AKININ YÜZ MASKESİNİN CİLDE  FAYDALARI

  • Cildi sıkılaştırır. (Hücre çoğalma sürecini hızlandırarak gözenekleri sıkılaştırır. Böylelikle siyah nokta ve sivilce oluşumunu büyük ölçüde engeller.)  

  • Cildi derinlemesine temizler. (İçinde lizozim gibi doğal biyo-enzimler içerdiği için cildi derinlemesine temizler. Bu enzimler kir ve yağ birikimini önler ve cildin daha sağlıklı olmasını sağlar.)

  • Cilt gözeneklerini küçültür. (Yumurta akında bulunan aktif amino asitler ve ağır enzimler, cildin gözeneklerini doldurur, doku ve cilt kalitesini arttırır ve genişlemiş gözenekleri küçültmeye yardımcı olur.)

  • Fazla yağı ciltten arındırır. (Doğak kurutma  özelliği sayesinde ciltteki fazla yağı emerek leke, sivilce ve izlerin görünümünü azaltır.)

  • Sivilcelerin giderilmesini sağlar. (Haftada bir kez uygulandığı takdirde beyaz uçlu sivilce ve siyah nokta görünümünde önemli miktarda azalma görülür.)

KIRIŞIKLIK VE AKNE İÇİN YUMURTA AKI MASKESİ YAPIMI

İnce kırışıklıkları ortadan kaldırmak derin olanların ise görünümünü hafifletmek için yumurta akı maskesi yine devreye giriyor. Bir adet yumurta, sarısı ayrılacak şekilde bir kaba kırılır. Beyaz kısmı bir çatal veya çırpıcı yardımı ile köpük kıvamını alana kadar iyice çırpılır. Eğer uygulanan cilt yağlıysa bir kaç damla limon suyu eklenebilir. Ardından bu köpük yüze eşit miktarda dağıtılarak uygulanır. Sonrasında kurumaya bırakılır. Yüzdeki yumurta akı yaklaşık yarım saat beklemelidir ve tamamen kuruduktan sonra bol ve ılık su ile durulanıp kurulanmalıdır. Bu maskenin etkilerini görebilmek için hafta bir ya da en fazla iki kere kullanılabilir.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRMAK İÇİN YUMURTA AKI MASKESİ YAPIMI

İki adet yumurta akına yarım limon suyu ve bir yemek kaşığı sirke eklenir ve karışım köpürünceye kadar çırpılır. Daha sonra bu karşım parmak uçları yardımıyla yüze ve boyuna eşit miktarda sürülür. Göz çevresine  sürülmemesi daha iyi olacaktır. Maske yüzde yaklaşık 15 dakika kaldıktan  sonra soğuk suyla yıkanmalıdır. Temiz bir havluyla yüz kurulandıktan sonra nemlendirici krem ile nemlendirilmelidir.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 22:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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