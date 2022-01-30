Merakla beklenen Yalnız Kurt isimli dizi 28 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında ilk bölümüyle yayımlandı. Dizinin ilk bölümünde terörist ele başı Fettullah Gülen'in ismi Fettah Dahhak olarak geçti. Dizide Fetullahçı Terör Örgütü’nün ortay çıkışı ve elebaşı Gülen’in kimin ajanı olduğu gibi hususlara değinildi.

Fettullah Gülen'in için kullanılan Fettah Dahhak isminin anlamı da merak edildi. İran mitolojisinde Dahhak ifadesi beyin yiyen şeytani bir yılandır. Dizinin bir sahnesinde ise “Fettah Dahhak vaiz Amerikan ajanıdır” ifadesi yer aldı.

Dizede Fettah Dahhak karakterinin kimin oynadığı da merak konusu… Peki, Fettah Dahhak kim oynuyor?

Yalnız Kurt Fettah Dahhak'ı oynayan kim? Fettah Dahhak gerçekte kim?

Yalnız Kurt dizisinde Fettah Dahhak karakterini Can Sertaç Adalıer oynuyor.

Can Sertaç Adalıer kim?

Can Sertaç Adalıer, 1990 yılının Ekim ayında dünyaya geldi. Balıkesir Bandırmalı olan Can Sertaç Adalıer küçük yaşta sahne sanatlarıyla ilgilendi. Adalıer, üniversite eğitimi sırasında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde çalışmalar yaptı. Adalıer, 2012 yılından itibaren pek çok reklam, dizi ve filmde rol aldı.

Can Sertaç Adalıer oynadığı film ve diziler şöyle:

Ay Lav Yu (Sinema Filmi)

Derin Sular (Dizi)

Entelköy Efeköy’e Karşı (Sinema Filmi)

Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Dizi)

Deli Gönül (Dizi)