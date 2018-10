Üsküdar belediye başkanı Hilmi Türkmen: Üsküdar’da sayısız projeye imza attık

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte halkın gündemi belediyeler ve başkanları olmuş durumda. Muhafazakar iktidar alanının açılmasında belediyecilikte yapılan kaliteli hizmetlerin önemli bir rol oynadığı belirtilir. Bunu tersinden okuduğumuzda İktidar yolunun daraltılmasında da belediyecilikteki yanlışların, eksikliklerin mutlaka rolü olacak demektir. Bu sebeple olsa gerek Cumhurbaşkanımız, belediyeleri çok önemsiyor. Yerel seçimler üzerindeki araştırmalarımda AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerin sonraki seçimlerde büyük çoğunluğunun tekrar kazanılamadığını üzülerek gördüm. Bu sebeple meseleye ciddi derecede eğilmek gerekiyor. Özellikle AK Parti’nin kalesi hüviyetindeki illerin ve ilçelerin kaybedilmesi büyük hezimet anlamı taşımaktadır. Üsküdar da asla kaybedilmemesi gereken, siyaseten korunulması gereken bir kaledir. Üsküdar’ı CHP’nin alması İstanbul’un kaybedilmesi anlamına gelir...

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar’ın öneminin farkında. Fakat sokağa yapılan hizmetlerin daha iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Türkmen başarılı çalışmalara imza atmış ve Üsküdar kalesini muhafaza etmek için tabiri caizse kelle koltukta gece gündüz koşturuyor. Ancak aykırı yorumlarda bulunan Üsküdarlılar mutlaka ikna edilmeli. Bu konuda sayın Başkan da kendine düşeni yapmalı, kamuoyuna yapılan hizmetleri daha etkin anlatmanın yollarını aramalı. Çünkü Üsküdar, Hilmi Türkmen’in meselesi değil kale olmasından dolayı bütün herkesin hassasiyet göstermesi gereken bir ilçemizdir. Sokağın nabzını ölçtüğümüzde rehavete kapılacak bir sonuç görünmüyor maalesef.

Bu ve benzeri dertlerden yola çıkarak SayınHilmi Türkmen’le önemli meseleleri konuştuk. Keyifle okuyacağınızı umuyor bütün okuyucularımıza hayırlı haftalar diliyorum. > FATMA GÜLŞEN KOÇAK

ÜSKÜDAR TARİHİN TANIĞIDIR

-Başkanım, tarih ve kültür semti olan Üsküdar’ın medeniyetimiz açısından anlamı ve değeri için neler söylersiniz?

İstanbul Fethi de dahil olmak üzere şanlı ecdadımızın en önemli anlarına tanıklık etmiş bir şehirdir Üsküdar. Medeniyet dediğimiz kavram, bu anların birikiminden ibarettir bir bakıma. Bu açıdan bakıldığında, Üsküdar’ın bizim medeniyetimiz için bir tanık, adeta kayıt defterini tutan bir kâtip olduğunu söyleyebiliriz. Toplum olarak sahip olduğumuz değerlere, inançlara ve bizi biz yapan zenginliklere dair aklınıza her ne gelirse, hepsini ve belki daha fazlasını Üsküdar’da bulmak mümkün. Bu yönüyle bir medeniyetler beşiği olan Üsküdar’ımız, asırlar boyu ev sahipliği yaptığı farklı kültürlerin izlerini, bugün özenle koruyor ve gururla sergiliyor.

KÜLTÜR, TOPLUMU ZENGİNLEŞTİRİR

-Üsküdar Belediyesi kültürel belediyecilikte önemli işler yapıyor? Kültürel belediyecilik neden önemlidir?

Her yıl dopdolu bir kültür sanat sezonuna imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerin temsilcilerini Üsküdar’da misafir ederek medeniyetler arası iletişimin güçlenmesi için çalışıyoruz. Yaşam kalitesinin ve refahın artmasının en önemli ayaklarından birini de kültürel zenginleşme oluşturuyor. Bu açıdan belediyelere çok önemli görevler düşüyor. Belediye demek, ailece gönül rahatlığıyla bir etkinliğe katılabilmek demek. O yüzden kültürel belediyecilik olacak ki, vatandaşlar kültür ve sanat ihtiyaçlarını aileleriyle birlikte, toplumsal değerler ve hassasiyetler çerçevesinde karşılayarak dünya görüşlerini genişletecekler.

TARİHİ SAĞLAM TEMELDE YAŞATIYORUZ

-Üsküdar’da tarihi varlığı korumak anlamında ne gibi çalışmalarınız var?

Üsküdar’ın camileri, çeşmeleri ve diğer pek çok farklı tarihi eser ve yapıtı mevcut. Tarihin bu yadigarları aynı zamanda ilçemizin en önemli hazineleridir. Aradan geçen yıllar, hatta asırlar sonucu bu eserlerde meydana gelen hasarı ve yıpranmayı restore etmek için Üsküdar’ın dört bir yanındaki çalışma yaptık. Bir kısmının çalışması ise halen devam ediyor. Ayrıca gençlerimize ve çocuklarımıza, yani bu eserleri emanet edeceğimiz yarınlarımıza, Üsküdar tarihini ve kültürümüzü aşılamak için pek çok faaliyetine imza atıyoruz.

-Kentsel dönüşüm nasıl yürütülüyor?

Üsküdar kentsel dönüşüm projeleri açısından da Türkiye’ye örnek teşkil ettiği için biz buna Örnek Dönüşüm diyoruz. Eski Üsküdar’ı çok daha güçlü ve dayanıklı temeller üzerinde yaşatmaya devam edeceğiz. Bunun için ilçemizin kültürel değerlerine uygun projeler geliştiriliyor.

100 BİN KİŞİYE BOĞAZ TURU

-Üsküdar’da ne gibi yeni projeleriniz var?

Üsküdar’da sayısız projeye imza attık. Sağlıktan eğitime, spordan kültür ve sanata, dönüşümden istihdama kadar her alanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm getirmeye çalıştık.

Son dönemde yaptığımız çalışmalardan örnek vermem gerekirse, ilk olarak hemen aklıma Üsküdar Valide Sultan Gemimiz geliyor. Üsküdarlı vatandaşlarımızın oturdukları semti tanımaları ve Boğaz havasında eşsiz bir kültür turunu ücretsiz olarak tecrübe etmeleri için özel olarak yaptırdığımız bu gemiyle dört ayda 100 bine yakın hemşerimizi misafir ettik.

Esnaf gruplarıyla burada etkinlikler düzenledik.

Lise seviyesindeki gençlerimiz sanat tarihi derslerini burada işlediler. Burada Üsküdar için adeta bir yüzen kültür merkezine dönüştü.

Beylerbeyi Stadı

Beylerbeyi Stadı için yaptığımız çalışmalar da sporu tabana yayma hedeflerimizin bir meyvesidir. Biz gençlerimizin her daim sporla iç içe olmalarını, vakitlerini müspet işlere ayırmalarını arzu ediyoruz. Üsküdar’ımızın dört yanına açtığımız modern tesislerle sporun her dalını, başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan vatandaşımız için erişilebilir kıldık.

Üsküdar’ın geçirdiği dönüşüm sadece Örnek Dönüşüm ile sınırlı değil. Şehrimizin dört bir yanında yenilenme çalışmaları devam ediyor. Kökleri şanlı ecdadımıza dayanan, dalları geleceğin aydınlık nesillerine uzanan yepyeni bir Üsküdar’ı inşa ediyoruz. Buna camiler de dahil, yollar da dahil, meydanlarımız da dahil. Örneğin yakın zamanda Yavuz Sultan Selim Camii’ni projelendirerek aynı arazi içerisinde diş hastanesi yapımı için çalışmalara başladık.

ÜSKÜDAR MEYDANI PIRIL PIRIL OLACAK

Üsküdar Meydanı için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Buradaki metro projesinin tamamlanmasıyla birlikte meydan projesi de son aşamaya gelecek ve yeşil alanlarıyla, seyir noktalarıyla, parklarıyla, çarşısıyla Üsküdarlı vatandaşlarımıza layık oldukları en yüksek dünya standartlarındaki meydanı sunmuş olacağız.

DIŞ MİHRAKLARIN GÜCÜ BİZE YETMEYECEKTİR!

-Sayın Başkanım, 15 Temmuz işgal girişiminde Üsküdar nasıl bir sınav verdi?

Türkiye’nin yakaladığı büyüme ivmesini ve bölgesel bir güce dönüşmesini önlemek için kurulan alçak tuzaklardan biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde Üsküdar olayların merkezi konumundaydı. Gece boyunca, bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak andığımız Boğaziçi Köprüsü’nde ve Gazi Çengelköy’ümüzde devam eden çatışmalar, Üsküdar’ımızın dört bir yanından yüreği vatan sevgisiyle dolup taşarak gelen vatandaşlarımızın cesaretiyle bir kahramanlık destanına dönüştü. Belediyesi olarak bizler de tanklara, uçaklara ve ağır silahlara karşı elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. Ambulanslarını çatışma noktalarına durmaksızın sevk ederek gazilerimizi hastanelere taşıdık. Aynı şekilde, çöp kamyonlarımızı kritik noktalarda konuşlandırarak tanklara geçit vermedik. O gece tüm Türkiye’de olduğu gibi Üsküdar’da da halkın iradesi kazandı.

-Peki ülkemize yönelik iç ve dış saldırıları nasıl yorumluyorsunuz?

Şu an dünyanın gözü Orta Doğu’da. Buradan çıkacak bir bölgesel gücün, küresel arenada söz sahibi olacağına şüphe yok. Türkiye, 15 yılda adeta bir yükseliş dönemine girerek bölgede gücünü ortaya koyuyor. Güçlü Türkiye’nin bölgesel lider olması da dış güçlerin planlarını bozuyor. Bu dış mihraklar, içerideki destekçileri aracılığıyla yaptıkları hain ve alçak saldırılarla dirliğimizi, düzenimizi yıpratmaya çalışıyor. Ancak hamdolsun, bizler birbirine kardeşlik bağıyla bağlanmış ve tek bayrak gölgesinde, tek vatan için toplanmış bir milletiz. Böylesi bir millete hiçbir saldırı diz çöktüremez.

-Cumhurbaşkanımızın liderlik sırları, mücadelesi hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Sayın Cumhurbaşkanımızın dürüst ve mert tavrı, en zorlu dönemlerde dahi ileriyi gören ve pozitif düşünceye odaklanan yaklaşımı onu bu millet için eşsiz bir lider hâline getiriyor. Namert dışarıda olunca cenk etmesi kolay. Ancak saldırı içeriden geldiğinde, mağdur ve hain arasında çok net bir çizgi çizmek gerekiyor. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü dirayetli tavrı sayesinde koca bir millet tek yumruk bir araya geliyor ve bu mücadeleye destek veriyor. Allah’ın izniyle bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.