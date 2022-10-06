Türkiye'deki Caferilerin lideri Selahattin Özgündüz'den İran rejimine çok sert eleştiri!
Türkiye'deki Caferilerin lideri Selahattin Özgündüz, 22 yaşında hayatını kaybeden Mahsa Amini üzerinden İran yönetimine sert ifadelerle tepki gösterdi.
Yeniakit.com.tr
22 yaşında hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünden sonra ülkede başlayan protestolar devam ederken, yaşananlara ilişkin bir çıkış da Türkiye'deki Caferilerin lideri Selahattin Özgündüz'den geldi.
Özgündüz, İran rejimine yönelik çok sert ifadeler kullandı
"Çürüttünüz İslam'ı! Dünya sizin rezaletinize kilitlendi" diyen Özgündüz, "Tüküreyim senin cennetine! Biz Allah'ın cennetini istiyoruz yobaz molla. Senin cennetin senin olsun" şeklinde konuştu.