  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TRT'den yılbaşına özel programlar
Aktüel

TRT'den yılbaşına özel programlar

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:20:25 -
TRT'den yılbaşına özel programlar

İSTANBUL (AA) - TRT ekranlarında yılbaşında, konserlerden diziye, spordan unutulmaz nostaljilere kadar birçok program izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT tarafından 2021 yılbaşına özel hazırlanan içerikler, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yeni yıl akşamında seyircinin beğenisine sunulacak. Ekranlara, canlı konserler ve dizilerin yanı sıra nostalji programları getirilecek.

TRT 1'in uzun soluklu aile dizisi "Kalk Gidelim" yılbaşı gecesinde yayınlanacak 135'inci bölümüyle ekranlara veda edecek. 31 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak dizinin final bölümüne, ses sanatçılarından Kubat, Gülşen ve Göksel konuk olacak.

- TRT ekranlarında nostalji rüzgarı esecek

Geçmiş yıllarda TRT ekranlarında yer alan sanatçıların bulunduğu programlar tekrar yayınlanacak. Saat 00.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek olan "1'de Nostalji" programı, Zeki Müren'in yılbaşı konuşması ve eserleriyle başlayacak, Yıldırım Gürses, Sezen Aksu, Selami Şahin, Muazzez Abacı, Ajda Pekkan, Emel Sayın ve birçok sanatçıyla devam edecek.

TRT 2'de saat 20.05'te Berlin Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel olarak düzenlediği "Yeni Yıl Gala Konseri", saat 19.15'te ise "2020 Kültür Sanat Yıllığı" yayınlanacak.

TRT Müzik ekranlarında ise 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak. Müzeyyen Senar'ın unutulmaz konserlerinin yer aldığı "Arşivden" programı 14.00'te, "Zeki Müren ile Baş Başa" programı ise 19.05'te yayınlanacak.

TRT Spor kanalında 2020 yılının öne çıkan spor gelişmelerinin yer aldığı "Almanak" programı, ardından ise "Bir Zamanlar Yılbaşı Özel" programı ekrana gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TTB ihanetten vazgeçmiyor!
Gündem

TTB ihanetten vazgeçmiyor!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ek tedbirler vaka sayılarında hızlı bir düşüşe sebep olurken Türk Tabipler Birliği'ne bağlı Tabip O..
Korkutan artış! Geri dönüşümde alevler gittikçe yükseliyor
Gündem

Korkutan artış! Geri dönüşümde alevler gittikçe yükseliyor

Son dönemde Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen atıklar rekor bir düzeyde artış kaydederken, geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınların artma..
O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk
Ekonomi

O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu bildirildi.

Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay