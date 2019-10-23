Ton balığının faydaları nelerdir? Ton balığı nasıl tüketilmeli?

Ton balığı balıklar sınıfının en lezzetli türlerindendir. Ton balığı genelde diğer balıklar kadar tercih edilmese de sağlığa olan faydaları çoktur. Peki ton balığının faydaları neler?

Ton balığının faydaları nelerdir?

Uzmanların ton balığını öneriyor. İçerdiği Omega 3 ve zengin protein içeriği ile her mevsimde tüketebileceğiniz ton balığı vücut sağlığını koruyan birçok özelliği içinde barındırıyor. Sizler de haftalık beslenme menünüze ton balığı ekleyerek tüm faydalarından üst düzeyde yararlanabilirsiniz.

Ton balığı kaliteli protein açısından mükemmel bir kaynaktır. Bu nedenle, sağlıklı olmayı tercih eden insanlar tarafından özellikle tercih edilmektedir. Ton balığı tükettiğinizde vücudunuza selenyum, magnezyum, potasyum ve B vitamini kompleksi gibi değerli vitamin ve mineralleri temin edersiniz. Ton balığı yüksek besin değerleri nedeniyle birçok açıdan sağlığa faydalarını sunmaktadır.

Tüm ton balığı türleri besin içeriği olarak, yağ asitleri haricinde aynı miktarda besin değerleri içerir. Konserve ton balığı, omega-3 esansiyel (vücuda dışardan alınması zorunlu olan) yağ asitlerinin mükemmel kaynağıdır. Ancak, omega-3 yağ asitlerinin miktarı balığın yağ veya su içinde konserve edilmesine bağlı olarak, büyük değişiklik gösterir. Yağda konserve edilen ton balığının kalori miktarı, suda konserve edilenlere göre daha yüksektir.

Tamamen güvenli ve sağlıklı

Ton balığı ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi ton balığının içeriğinde cıva yer alıp almadığı yönünde. Araştırmalara göre Hint, Atlantik ve Pasifik Okyanusu’nda yetişen ton balıklarının içeriğinde cıva bulunmuyor. Tamamen güvenli ve sağlıklı olan ton balığını kafanızda hiçbir soru işareti olmadan sıklıkla tüketebilirsiniz.

Çocuklarda IQ seviyesini yükseltiyor

Ton balığı içinde Omega 3’ün yanı sıra bol miktarda fosfor, demir, magnezyum gibi mineralle ile B12, A, D ve E vitaminleri barındırıyor. Bu kadar güçlü değerleri barındıran ton balığının özellikle çocuklar üzerinde büyük etkileri barındırıyor. Düzenli ton balığı tüketimi çocukların IQ seviyesini yükseltme, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirebilme, kas yapısını güçlendirme gibi etkilere sebep olduğu için sıklıkla tüketilmesi oldukça önemli.

Güçlü bir protein kaynağı

Ton balığı güçlü protein içeriği ile vücudunuzun günlük olarak ihtiyaç duyduğu proteinin %30 ile 40’lık kısmını karşılıyor. 100 gram ton balığı içinde yaklaşık olarak 224 gram değerinde protein bulunuyor.

Ton balığı helal mi?

Ton balığı yenilebilir balıklar sınıfındadır ve bütün mezheplerde yenilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak dikkat edilmesi gereken hazır konserve ton balıklarına ekleme yapılıp yapılmadığıdır. Türkiye’de bir miktar bitkisel yağ ve deniz tuzu eklenerek konserve halinde getiriliyorken bazı ülkelerde domuz yağı eklenen ton balığı çeşitlerine rastlanması helallik açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olarak göze çarpmaktadır.