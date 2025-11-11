Tokyo’nun havalimanında yolcuları artık Godzilla karşılayacak

40 metre genişliğinde ve dokuz metre yüksekliğindeki devasa bir Godzilla heykeli, aralık ayından itibaren bir yıl boyunca, yani Aralık 2026’ya kadar, giden yolcu salonunda yer alacak.

Heykel, sinema ikonunu havalimanının duvarlarını yarıp çıkarken gösteriyor; gözden kaçırılması imkânsız bir simge ve Japonya’nın en işlek havalimanında kısa sürede bir cazibe noktası hâline geleceği kesin.

Devasa Godzilla enstalasyonu giden yolcu salonunun üçüncü katında yer alacak; ancak Haneda’ya iniş yapanlar da eğlenceye ortak olabilecek.

Gelen yolcular, 2023 yapımı Godzilla Minus One filminden daha küçük ama yine de ürkütücü bir heykelle yüz yüze gelecek. Ayrıca terminalin ikinci kattaki gelen yolcu salonundaki danışma bankosunun üzerinde, şehri yerle bir eden sürüngenin ve seride yer alan diğer canavarların görsellerini bulacaklar.

Resmî internet sitesine göre, Godzilla ilk filminin 1954’te gösterime girmesinden bu yana Japonya’da ve dışında 30’dan fazla filmde yer aldı. Bir havalimanının içinde hayat bulması ise muhtemelen ilk kez.

Godzilla filmlerinin arkasındaki stüdyo Toho Co. ile Haneda Havalimanı’nın işletmecileri arasındaki iş birliği olan proje, Japon tasarımı ve eğlencesinin ikonik bir örneğini sergileyerek yolcularda kalıcı bir iz bırakmayı hedefliyor.

Gerçi Japonya’nın cazibelerini bugünlerde yolculara tanıtmak pek gerekli değil.

Ülkenin uluslararası ziyaretçi sayıları rekor seviyelerde. 2025’in ilk dokuz ayında 31 milyondan fazla kişi ülkeye geldi.

Japonya’daki turizm rekorlar kırmaya devam ederken, gezginlerin çoğu hâlâ Kyoto, Tokyo ve Osaka gibi şehirlerdeki başlıca noktaları ziyaret ediyor. Haneda’daki Godzilla bir çekim merkezi olabilir, ama aynı zamanda Japonya’nın tapınakları, torii kapıları ve geleneksel kasabalarının ötesine açılan bir pencere de sunuyor.

Ülke, kalabalıklardan uzaklaşıp alışılmış rotanın dışına çıkmak isteyen gezginler için daha sakin, az ziyaret edilen deneyimler açısından da zengin. Gifu örneğin, karla kaplı köyleri, yüzyıllardır süren kılıç yapım atölyeleri ve neredeyse bomboş kaplıcalarıyla tanınıyor.