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Teknoloji Teknoloji devi Microsoft, Edge'in yapay zekalı görüntü sürprizi başlatıldı: Rekor beğeni olacak!
Teknoloji

Teknoloji devi Microsoft, Edge'in yapay zekalı görüntü sürprizi başlatıldı: Rekor beğeni olacak!

Yeniakit Publisher
2023-04-08 21:51:00 - 2023-04-08 21:55:48
Teknoloji devi Microsoft, Edge'in yapay zekalı görüntü sürprizi başlatıldı: Rekor beğeni olacak!

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un ABD'nin ihracat denetimleri ve yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada uzlaşmaya giderek toplam 3,3 milyon dolarlık para cezası ödeyeceği bildirilmişti. Yazılım devi bu kez devrimsel özelliği artık herkesin kullanımına açtığını duyurdu.

Microsoft, Edge'in yapay zekalı görüntü oluşturucusunu herkesin kullanımına açtı

Microsoft, Edge’e bir süre önce OpenAI’ın DALL-E yapay zekasıyla desteklenen Image Creator aracını eklemişti. Yazılım devi bu devrimsel özelliği artık herkesin kullanımına açtığını duyurdu.

Microsoft, DALL-E destekli yapay zeka görüntü oluşturucusunu "dünyanın dört bir yanındaki Edge kullanıcıları için masaüstünde kullanılabilir" hale getiriyor. Şirket geçen ay görüntü oluşturma teknolojisini Bing sohbet botuna ve Edge’e eklemişti. Ancak özelliğe sadece yeni Bing’i deneyebilenler erişebiliyordu ancak bu hamle aracı çok daha geniş bir kitlenin kullanımına sunuyor.

Edge'in yapay zeka görüntü oluşturucusunu herkes kullanabilecek

Microsoft, OpenAI’ın DALL-E yapay zekasıyla desteklenen Image Creator aracını ilk olarak Bing’ın ChatGPT benzeri Sohbet kısmına eklemiş ve ardından Edge’in kenar çubuğuna özelliği getirmişti. Bu özelliklere yeni Bing’in önizleme sürümünü kullananlar erişebiliyordu. "Image Creator" özelliğinin kullanımı ise son derece basit. İstediğiniz bir görseli sorgu kısmına cümlelerinizle yazıyorsunuz ve Bing sizin için dört farklı çıktı üretiyor. Bu görüntüleri basit cümle sorgularıyla da oluşturulabildiği gibi daha kompleks sorgular sonucunda da üretilebiliyor. Örneğin Bing’in oluşturacağı bir manzara fotoğrafını Kodak’ın bir filtresini kullanarak oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Microsoft, bu özelliği sosyal medya gönderileri ya da slayt gösterileri ve belgeler üzerinde çalışırken "çok özel" görseller oluşturmanın bir yolu olarak sunuyor. Elbette yapay zeka görüntü oluşturucular bir süredir hayatımızda ancak sürekli olarak kullandığımız bir tarayıcıya eklenmesi bunlara olan erişimi çok daha kolay hale getiriyor. Eğer Edge tarayıcınız güncel ise kenar çubuğundaki “+” simgesine tıklayarak “Image Creator” özelliğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Microsoft, Edge’e bir takım yeni özellikler de eklemeye devam ediyor. Drop adında dosya paylaşma özelliği ve tarayıcı içi görsel editleme gibi özellikler ilerleyen sürümlerde Edge’e eklenecek.
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Yorumlar

Pervin pervasızca öyle bağırıyor...

Dağdaki teröristler... vatanımızın namus bekçisi askerlerimizi şehid eden karayılan, bayık, ok gelip mecliste siyaset yapacakmış...

yapay zekalı görüntüleme

… zaten var: banka kapı iç kısmı bekçileri
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