TAYGAN sahaya çıkıyor: Hedefi havada değiştiriyor

HAN Robotics, geliştirdiği drone atan anti-drone sistemi TAYGAN’ı, VIGU kompakt otopilot ve güdüm kiti ile entegre çalışan kompakt bir çözüm olarak İstanbul Fuar Merkezi’nde tanıttı. Sistem; otomatik hedef tespiti, hedef takibi ve kilitlenme kabiliyetinin yanı sıra uçuş sırasında dinamik hedef seçimi ve hedef değiştirme özelliği sunuyor. Görev iptali ve otonom üsse dönüş kabiliyeti bulunan platform, tek operatör tarafından kullanılabiliyor. Gündüz ve termal hareketli kamera sistemini de bünyesinde bulunduruyor.

TAYGAN platformunun 250 km/sa’ya kadar maksimum uçuş hızına ve 10 km’ye kadar operasyonel menzile sahip olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 0.9 kg uçuş ağırlığındaki sistemin 0.2 kg faydalı yük veya harp başlığı taşıyabildiği ifade edilirken hızlı konuşlandırma mimarisi sayesinde 1 dk’dan kısa sürede göreve hazır hale gelebiliyor. Ayrıca platformda otonom seyrüsefer ve uçuş kontrol sistemi ile gerçek zamanlı hedef takip ve yönlendirme hesaplama altyapısı bulunuyor.

VIGU KOMPAKT OTOPİLOT VE GÜDÜM KİTİ

Sistemin çekirdek bileşenlerinden biri olan VIGU kompakt otopilot ve güdüm kiti ise yine HAN Robotics tarafından tüm İHA platformlarıyla uyumlu olarak geliştirilmiş durumda. Bu bağlamda yüksek hızlı görüntü işleme, gelişmiş yönlendirme algoritmaları ve düşük gecikmeli veri aktarımı sağlayan sistem 78 g ağırlığında.

6×4×3 cm boyutlarındaki ultra kompakt VIGU sistemi; ARM tabanlı gerçek zamanlı MCU destekli yüksek performanslı çift işlemci mimarisi kullanıyor. Sistem içerisinde yüksek hassasiyetli 6 eksenli IMU ve yüksek çözünürlüklü barometre yer alırken dijital ve analog video giriş desteği sayesinde farklı sensör altyapılarıyla entegrasyon sağlanabiliyor. Wi-Fi, Bluetooth ve Ethernet bağlantı desteğine sahip sistem; PWM, UART, I2C ve GPIO destekli esnek I/O mimarisi sunarken 6–28V DC giriş voltaj aralığı ile farklı platformlara uyum sağlayabiliyor.

VIGU sistemi, düşük hacimli yapısına rağmen gerçek zamanlı görüntü işleme ve yönlendirme görevleri için optimize edildiği vurgulanıyor. Sistem; kompakt boyut, düşük ağırlık ve modüler bağlantı altyapısını bir araya getirerek anti-drone ve otonom hava platformları için görev bilgisayarı ve görsel yönlendirme çözümü olarak konumlandırılıyor.