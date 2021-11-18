Talisca kimdir? Talisca nereli? Talisca hangi takımda oynuyor?

Talisca 1 Şubat 1994 yılında dünyaya geldi. 26 Yaşındaki başarılı futbolcu 2009 ve 2013 yılları arasında Bahia alt yapısında forma giydikten sonra 2013- 2014 sezonunda Bahia ile profesyonel olarak sözleşme imzaladı. Bu sezonda 30 maça çıkan Talisca toplam 4 gol fırsatı buldu. Özellikleri ile birlikte Rivaldo'ya benzetilen genç yetenek çok yönlü tekniği ve oyun zekası ile çoğu kişinin dikkatini çekti. Talisca sezon sonunda 2014- 2015 yılında SL Benfica takımına 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Bu ise bir Bahia'lı futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti. Talisca'yı yakından takip ettiğini söyleyen Jose Morinho genç yetenek hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Talisca nerede oynadı?

Brezilyalı ünlü futbolcu Talisca 2016- 2017 sezonunda 22 Ağustos 2016 tarihinde Beşiktaş ile transfer görüşmelerine başladı. Futbola 2007 yılında Vasco de Gama futbol takımı ile adım atan Talisca,u orta sahada görev alması için Beşiktaş'a transferi düşünüldü. Çok yönlü yapısı ile bilinen Talisca 23 Ağustos 2016 yılında sağlık kontrolünden geçirilerek Vodafone Arena ve Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gün geçirdi. Talisca Benfica kulübünden Beşiktaş'a geldi. Çok iyi karşılandığını ve güzel bir gün geçirdiğini söyleyen başarılı futbolcu Şenol Güneş ile de bir araya geldi. Benfica Kulübü ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmaya göre Talisca 1+1 yıllığına 2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a kiralandı.

Talisca hangi takımda oynuyor?

Belli bir dönem Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta da top koşturan Talisca Beşiktaş'ta çıktığı 55 maçta 27 gol kaydetti. 2018 yılında ise Guangzhou takımına kiralandı. 2019 yılında Guangzhou takımı ile sözleşme imzalayan Talisca günümüzde ve 2021 yılında da Guangzhou Evergrande takımında forma giyecek. Tlisca, Çin futbol takımı olan Guangzhou Evergrande takımında forma giyiyor. Talisca profesyonel futbol kariyeri boyunca çıktığı 191 maçta toplam 76 gol kaydetti. Başarılı futbolcu 2013 ve 2014 yıllarında Brezilya milli takımında forma şansı buldu.