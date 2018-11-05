Süet ayakkabı temizliği nasıl yapılır?

MALZEMELER

Süet veya nubuk temizleme seti

Sirke

Beyaz bez

Süet koruyucu

SÜET NASIL TEMİZLENİR?

FIRÇALAYIN

Lekeli alanları hafifçe tek yönde fırçalayın. Tek yönde fırçalamak, yüzeydeki liflerden kir tabakasının çıkmasına yardımcı olur.

İşiniz bittiğinde, bir ileri-geri hareketi kullanarak lekeleri tekrar fırçalayın. Biraz daha fazla kuvvetli fırçalayın! Yüzeyin altına sıkışmış toprak ve kirleri çıkarırsınız.

SİLİN

Süet eşyalarınız çok kirli değilse, daha fazla uğraşmanıza gerek olmaz. Ancak, gerçekten lekelenmiş ve kirlenmiş süet eşyalar için silgiyi kullanın.

Silgiyi lekelerin üzerine sürün ve biraz baskı uygulamaktan korkmayın! Leke gidene kadar sürmeye devam edin (birkaç dakika sürebilir, bu yüzden sabırlı olun!)

TEDAVİ

Eğer lekeniz hala duruyorsa o zaman beyaz bir bez üzerine sirke dökün.

Nemlendirilmiş bezi leke üzerine sürünüz, daha sonra alanın tamamen kurumasını sağlayınız. Kuruduğunda, tüyleri temizlemek için fırçayı kullanın.

TIRAŞ

Süet kumaşı bir süre sonra biraz havalanmaya başlar. Süet üzerinde topaklanmalar görürseniz eski bir tıraş bıçağı kullanmaya özen göstererek tıraş edin. Traş işlemi bittikten sonra, tüylü tekrar fırçalayın.

TEKRAR FIRÇALAYIN

Tüm bu işlemler sonrası süte eşyanız biraz donuk görünebilir. Tekrar sirke ile silin ve fırçalayın. Sirke süetin eski canlılığına kavuşmasını sağlar.

KORUYUN

Son adım, süetinizi korumaktır, bu yüzden ileride çok fazla kirlenmeyecektir. Süet koruyucu spreyleri kullanabilirsiniz.