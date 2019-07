Sözde edebiyatçılardan LGBTİ'li azgınlara destek

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Lut Kavmi'nin artıkları LGBTİ'li sapkınlara; CHP ve HDP'li siyasetçiler, bazı sözde sanatçılar ve Avrupa Birliği'nden sonra bu kez de 'edebiyatçı'lardan destek geldi.

'Homofobik söylemler kabul edilemez'

LGBTİ'li azgınlara karşı çıkan tüm kesimleri, siyasi iktidarın söylemini kendine rehber edinmekle suçlayan 'edebiyatçı'lar; "ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik söylemleri kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"Edebiyat okuruna ve yayın dünyasına duyurumuzdur." başlığı bile paylaşılan ortak bildiride, LGBTİ'li sapkınlara şu ifadelerle destek verildi:

"Ülkede kültürün, sanatın, edebiyatın nefes aldığı alanlar giderek azalırken ve siyasî iktidarın söylemini kendine rehber edinen bir yayıncılık anlayışı yayılırken bu son tartışmanın münferit bir örnek olarak değerlendirilemeyeceği ortadadır.

Bu vesileyle konuya yaklaşımımızın altını bir kez daha çizmek isteriz. Hangi mecradan, kim tarafından gelirse gelsin ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik tavır ve söylemler kabul edilemez. Yazılarımızla katkıda bulunduğumuz tüm yayınlar için bu görüşümüz geçerlidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ortak bildiriye şu 'edebiyatçı'lar imza attı:

"A.Ömer Türkeş, Abdullah Aren Çelik, Adalet Çavdar, Ahmet Ergenç, Ahmet Telli, Ahmet Ümit, Akif Kurtuluş, Alexander Dawe, Ali Hikmet Eren, Ali Özgür Özkarcı, Altay Öktem, Anıl Mert Özsoy, Aslı Perker, Aslı Tohumcu, Aslı Uluşahin, Asuman Kafaoğlu-Büke, Asuman Susam, Ayhan Koç, Aylin Balboa, Ayşegül Tözeren, B. Nihan Eren, Banu Özyürek, Barış Öztekin, Bedia Ceylan Güzelce, Begüm Kovulmaz, Betül Dünder, Binali Duman, Birgül Oğuz, Bora Abdo, Buket Uzuner, Burhan Sönmez, C. Hakkı Zariç, Can Semercioğlu, Cengiz Kılçer, Cenk Kolçak, Ceren C. Gündoğan, Cihat Duman, Çağlayan Çevik, Deniz Durukan, Deniz Madanoglu, Deniz Poyraz, Deniz Vural, Devrim Dirlikyapan, Devrim Horlu, Doğu Yücel, Doğuş Sarpkaya, Ebru Nihan Celkan, Elif Türker, Emrah Polat, Emre Hepdeniz, Emrullah Alp, Erbuğ Kaya, Erol Hızarcı, Ersan Üldes, Ezgi Aktaş, Fahri Öz, Fatoş Öcal, Ferhat Uludere, Figen Alkaç, Figen Şakacı, Filiz Bilge, Gamze Arslan, Gaye Boralıoğlu, Gonca Özmen, Gün Zileli, Güneş Öztürk, Günsu Özkarar, Hakan Bıçakcı, Hakkı Seçkin, Haluk Kalafat, Hamit Ergüven, Harun Atak, Hasan Cömert, Haydar Ergülen, Hilmi Tezgör, Hüseyin Kıran, Irmak Zileli, Işık Demirtaş, İnanç Avadit, İrfan Aktan, Işın Tuzcular, Jale Özata Dirlikyapan, Kaya Tanış, Kurtuluş Karaşın, Lal Laleş, Latife Tekin, Lokman Kurucu, Mahir Karayazı, Mahir Ünsal Eriş, Mahmut Temizyürek, Mavisel Yener, Mehmet Erkurt, Mehmet Erte, Melisa Ceren Hasmaden, Melisa Kesmez, Menekşe Toprak, Mesut Varlık, Mevsim Yenice, Muhsin Başaldı, Murat Özyaşar, Murat Sayın, Murat Şevki Çoban, Murat Uyurkulak, Nalan Çelik, Nermin Yıldırım, Nilay Kaya, Nilay Özer, Nilüfer Açıkalın, Nurhan Suerdem, Nükhet Ere, Olcay Özmen, Onur Koçyiğit, Oya Kaya, Oylum Yılmaz, Özlem Akcan, Özlem Altunok, Özlem Budak, Rafet Arslan, Rober Koptaş, Seçil Epik, Seçil Türkkan, Seda Ateş, Sedat Barkın, Sedef Erken, Selçuk Orhan, Selim Temo, Senem Gezeroğlu, Sevde Tuba Okçu, Sevgi Koca, Sevgi Tartıcı, Sibel Oral, Sibel Yükler, Simlâ Sunay, Sinem Dönmez, Sinem Sal, Suna Aras, Şenol Topçu, Şerafettin Kaya, Şeref Bilsel, Şükrü Erbaş, Tahir Şilkan, Tozan Alkan, Tuğçe Isıyel, Tunca Çaylant, Turgut Toygar, Ümit Aykut Aktaş, Vivet Kanetti, Yavuz Ekinci, Yekta Kopan, Zeki Çelik, Zeynep Miraç."