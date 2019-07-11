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Sözde edebiyatçılardan LGBTİ'li azgınlara destek

100 sözde 'edebiyat'çı yayınladıkları ortak bildiri ile "Hangi mecradan, kim tarafından gelirse gelsin ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik söylemler kabul edilemez. Yazılarımızla katkıda bulunduğumuz tüm yayınlar için bu görüşümüz geçerlidir." diyerek eşcinsel sapkınlara desteklerini ilan etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:27
Sözde edebiyatçılardan LGBTİ'li azgınlara destek

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Lut Kavmi'nin artıkları LGBTİ'li sapkınlara; CHP ve HDP'li siyasetçiler, bazı sözde sanatçılar ve Avrupa Birliği'nden sonra bu kez de 'edebiyatçı'lardan destek geldi.

'Homofobik söylemler kabul edilemez'

LGBTİ'li azgınlara karşı çıkan tüm kesimleri, siyasi iktidarın söylemini kendine rehber edinmekle suçlayan 'edebiyatçı'lar; "ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik söylemleri kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"Edebiyat okuruna ve yayın dünyasına duyurumuzdur." başlığı bile paylaşılan ortak bildiride, LGBTİ'li sapkınlara şu ifadelerle destek verildi:

"Ülkede kültürün, sanatın, edebiyatın nefes aldığı alanlar giderek azalırken ve siyasî iktidarın söylemini kendine rehber edinen bir yayıncılık anlayışı yayılırken bu son tartışmanın münferit bir örnek olarak değerlendirilemeyeceği ortadadır.

Bu vesileyle konuya yaklaşımımızın altını bir kez daha çizmek isteriz. Hangi mecradan, kim tarafından gelirse gelsin ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik tavır ve söylemler kabul edilemez. Yazılarımızla katkıda bulunduğumuz tüm yayınlar için bu görüşümüz geçerlidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ortak bildiriye şu 'edebiyatçı'lar imza attı:

"A.Ömer Türkeş, Abdullah Aren Çelik, Adalet Çavdar, Ahmet Ergenç, Ahmet Telli, Ahmet Ümit, Akif Kurtuluş, Alexander Dawe, Ali Hikmet Eren, Ali Özgür Özkarcı, Altay Öktem, Anıl Mert Özsoy, Aslı Perker, Aslı Tohumcu, Aslı Uluşahin, Asuman Kafaoğlu-Büke, Asuman Susam, Ayhan Koç, Aylin Balboa, Ayşegül Tözeren, B. Nihan Eren, Banu Özyürek, Barış Öztekin, Bedia Ceylan Güzelce, Begüm Kovulmaz, Betül Dünder, Binali Duman, Birgül Oğuz, Bora Abdo, Buket Uzuner, Burhan Sönmez, C. Hakkı Zariç, Can Semercioğlu, Cengiz Kılçer, Cenk Kolçak, Ceren C. Gündoğan, Cihat Duman, Çağlayan Çevik, Deniz Durukan, Deniz Madanoglu, Deniz Poyraz, Deniz Vural, Devrim Dirlikyapan, Devrim Horlu, Doğu Yücel, Doğuş Sarpkaya, Ebru Nihan Celkan, Elif Türker, Emrah Polat, Emre Hepdeniz, Emrullah Alp, Erbuğ Kaya, Erol Hızarcı, Ersan Üldes, Ezgi Aktaş, Fahri Öz, Fatoş Öcal, Ferhat Uludere, Figen Alkaç, Figen Şakacı, Filiz Bilge, Gamze Arslan, Gaye Boralıoğlu, Gonca Özmen, Gün Zileli, Güneş Öztürk, Günsu Özkarar, Hakan Bıçakcı, Hakkı Seçkin, Haluk Kalafat, Hamit Ergüven, Harun Atak, Hasan Cömert, Haydar Ergülen, Hilmi Tezgör, Hüseyin Kıran, Irmak Zileli, Işık Demirtaş, İnanç Avadit, İrfan Aktan, Işın Tuzcular, Jale Özata Dirlikyapan, Kaya Tanış, Kurtuluş Karaşın, Lal Laleş, Latife Tekin, Lokman Kurucu, Mahir Karayazı, Mahir Ünsal Eriş, Mahmut Temizyürek, Mavisel Yener, Mehmet Erkurt, Mehmet Erte, Melisa Ceren Hasmaden, Melisa Kesmez, Menekşe Toprak, Mesut Varlık, Mevsim Yenice, Muhsin Başaldı, Murat Özyaşar, Murat Sayın, Murat Şevki Çoban, Murat Uyurkulak, Nalan Çelik, Nermin Yıldırım, Nilay Kaya, Nilay Özer, Nilüfer Açıkalın, Nurhan Suerdem, Nükhet Ere, Olcay Özmen, Onur Koçyiğit, Oya Kaya, Oylum Yılmaz, Özlem Akcan, Özlem Altunok, Özlem Budak, Rafet Arslan, Rober Koptaş, Seçil Epik, Seçil Türkkan, Seda Ateş, Sedat Barkın, Sedef Erken, Selçuk Orhan, Selim Temo, Senem Gezeroğlu, Sevde Tuba Okçu, Sevgi Koca, Sevgi Tartıcı, Sibel Oral, Sibel Yükler, Simlâ Sunay, Sinem Dönmez, Sinem Sal, Suna Aras, Şenol Topçu, Şerafettin Kaya, Şeref Bilsel, Şükrü Erbaş, Tahir Şilkan, Tozan Alkan, Tuğçe Isıyel, Tunca Çaylant, Turgut Toygar, Ümit Aykut Aktaş, Vivet Kanetti, Yavuz Ekinci, Yekta Kopan, Zeki Çelik, Zeynep Miraç."

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:27
  1. Lut Kavmi
  2. LGBTİ'li sapkın
  3. LGBTİ
  4. A.Ömer Türkeş
  5. Abdullah Aren Çelik
  6. Adalet Çavdar
  7. Ahmet Ergenç
  8. Ahmet Telli
  9. Ahmet Ümit
  10. Akif Kurtuluş
  11. Alexander Dawe
  12. Ali Hikmet Eren
  13. Ali Özgür Özkarcı
  14. Altay Öktem
  15. Anıl Mert Özsoy
  16. Aslı Perker
  17. Aslı Tohumcu
  18. Aslı Uluşahin
  19. Asuman Kafaoğlu-Büke
  20. Asuman Susam
  21. Ayhan Koç
  22. Aylin Balboa
  23. Ayşegül Tözeren
  24. B. Nihan Eren
  25. Banu Özyürek
  26. Barış Öztekin
  27. Bedia Ceylan Güzelce
  28. Begüm Kovulmaz
  29. Betül Dünder
  30. Binali Duman
  31. Birgül Oğuz
  32. Bora Abdo
  33. Buket Uzuner
  34. Burhan Sönmez
  35. C. Hakkı Zariç
  36. Can Semercioğlu
  37. Cengiz Kılçer
  38. Cenk Kolçak
  39. Ceren C. Gündoğan
  40. Cihat Duman
  41. Çağlayan Çevik
  42. Deniz Durukan
  43. Deniz Madanoglu
  44. Deniz Poyraz
  45. Deniz Vural
  46. Devrim Dirlikyapan
  47. Devrim Horlu
  48. Doğu Yücel
  49. Doğuş Sarpkaya
  50. Ebru Nihan Celkan
  51. Elif Türker
  52. Emrah Polat
  53. Emre Hepdeniz
  54. Emrullah Alp
  55. Erbuğ Kaya
  56. Erol Hızarcı
  57. Ersan Üldes
  58. Ezgi Aktaş
  59. Fahri Öz
  60. Fatoş Öcal
  61. Ferhat Uludere
  62. Figen Alkaç
  63. Figen Şakacı
  64. Filiz Bilge
  65. Gamze Arslan
  66. Gaye Boralıoğlu
  67. Gonca Özmen
  68. Gün Zileli
  69. Güneş Öztürk
  70. Günsu Özkarar
  71. Hakan Bıçakcı
  72. Hakkı Seçkin
  73. Haluk Kalafat
  74. Hamit Ergüven
  75. Harun Atak
  76. Hasan Cömert
  77. Haydar Ergülen
  78. Hilmi Tezgör
  79. Hüseyin Kıran
  80. Irmak Zileli
  81. Işık Demirtaş
  82. İnanç Avadit
  83. İrfan Aktan
  84. Işın Tuzcular
  85. Jale Özata Dirlikyapan
  86. Kaya Tanış
  87. Kurtuluş Karaşın
  88. Lal Laleş
  89. Latife Tekin
  90. Lokman Kurucu
  91. Mahir Karayazı
  92. Mahir Ünsal Eriş
  93. Mahmut Temizyürek
  94. Mavisel Yener
  95. Mehmet Erkurt
  96. Mehmet Erte
  97. Melisa Ceren Hasmaden
  98. Melisa Kesmez
  99. Menekşe Toprak
  100. Mesut Varlık
  101. Mevsim Yenice
  102. Muhsin Başaldı
  103. Murat Özyaşar
  104. Murat Sayın
  105. Murat Şevki Çoban
  106. Murat Uyurkulak
  107. Nalan Çelik
  108. Nermin Yıldırım
  109. Nilay Kaya
  110. Nilay Özer
  111. Nilüfer Açıkalın
  112. Nurhan Suerdem
  113. Nükhet Ere
  114. Olcay Özmen
  115. Onur Koçyiğit
  116. Oya Kaya
  117. Oylum Yılmaz
  118. Özlem Akcan
  119. Özlem Altunok
  120. Özlem Budak
  121. Rafet Arslan
  122. Rober Koptaş
  123. Seçil Epik
  124. Seçil Türkkan
  125. Seda Ateş
  126. Sedat Barkın
  127. Sedef Erken
  128. Selçuk Orhan
  129. Selim Temo
  130. Senem Gezeroğlu
  131. Sevde Tuba Okçu
  132. Sevgi Koca
  133. Sevgi Tartıcı
  134. Sibel Oral
  135. Sibel Yükler
  136. Simlâ Sunay
  137. Sinem Dönmez
  138. Sinem Sal
  139. Suna Aras
  140. Şenol Topçu
  141. Şerafettin Kaya
  142. Şeref Bilsel
  143. Şükrü Erbaş
  144. Tahir Şilkan
  145. Tozan Alkan
  146. Tuğçe Isıyel
  147. Tunca Çaylant
  148. Turgut Toygar
  149. Ümit Aykut Aktaş
  150. Vivet Kanetti
  151. Yavuz Ekinci
  152. Yekta Kopan
  153. Zeki Çelik
  154. Zeynep Miraç

YORUM YAZ

  • AgarthaAgartha8 dk önce
    Yav gardaş neyin telaşını yaşıyonuz . Kul Allahın mi. Cezayı kesecek omu. Geçmişte lutu. Aadı . Semudu . Sodom u . Gomore yı. Pompei yi. Layigina teslim eyleyen omu. Şimdide dileyen dilediği yerini dilediğine ise elbet de bir bedel ödetiryüce RAB..Ahir zamandayiz . Hiiiiıç şaşırmayın. Daha neler göreceğiz neler. Sokaklarda fuhuş partilerimi dersiniz .canlı yayında tv decanlı fuhuşmu . Bunların kısa ve uzun vadeli aşamalı planları ustaca işliyor. Ahir zaman böyle be gardaş.
  • ahmetahmet13 dk önce
    düzeltme:zümrüt Apartmanıymış malum "CİNSİYETÇİ-AYRIMCI-HOMOFOBİK OLMAMA" kriterlerine uygun(!!!) olduğu için bu güruhun sessiz kalarak bir nevi onayladığı EDEBİ ESERİN adı!
  • ahmetahmet16 dk önce
    çok büyük eksik var, BİZZAT KENDİLERİ "cinsiyetçi, homofobik ve ayrımcı davranmış bu çoğunun ismi-cismi bilinmeyen sözde edebiyetçılar,... nerede ABDULLAH ŞEVKİ adlı "ZÜMRÜT" adlı meşhur EDEBİYAT ESERİNİN YAZARI OLAN EDEBİYATÇI??? NEDEN ARALARINA ALMAMIŞLAR??? siz buysunuz işte!!!
  • AkitAkit17 dk önce
    Size ne bizim gibi ibne lerden
  • asmazasmaz22 dk önce
    yazıklar olsun. bu memlekette yaşayanlar değerlerine saygılı olmak ve ona göre hareket etmek zorundalar. memlekette ahlakı bozmaya değerleri alt üst etmeye müsaade edilmemeli, yoksa memleket elden gider.
  • hizipsavarhizipsavar31 dk önce
    velevki ibneler
  • meltemb41meltemb4133 dk önce
    okumayacağımız yazarları bilmek güzel oldu Rabbim bunları bildiği gibi yapsın

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